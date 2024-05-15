Пострадавшая от игроков «Енисея» наняла охрану

Потерпевшая в результате преступных действий игроков «Енисея» женщина рассказала, что наняла охрану из-за угроз.

– Вам поступали угрозы после подачи заявления?

– По поводу заявления не было угроз, но были на самом месте происшествия от Окладникова. Он говорил: «Вас найдут, и головы полетят». Из угроз это единственное, что я слышала в свой адрес.

– Не боитесь, что угрозы могут оказаться не пустыми словами?

– Для этого я хорошо зарабатываю и поставила себе охрану.

– То есть вы под постоянным присмотром?

– Конечно, они не спят со мной в одной постели, но контролируют мои передвижения по городу.