Пострадавшая от игроков «Енисея» наняла охрану

Потерпевшая в результате преступных действий игроков «Енисея» женщина рассказала, что наняла охрану из-за угроз.
– Вам поступали угрозы после подачи заявления?
– По поводу заявления не было угроз, но были на самом месте происшествия от Окладникова. Он говорил: «Вас найдут, и головы полетят». Из угроз это единственное, что я слышала в свой адрес.
– Не боитесь, что угрозы могут оказаться не пустыми словами?
– Для этого я хорошо зарабатываю и поставила себе охрану.
– То есть вы под постоянным присмотром?
– Конечно, они не спят со мной в одной постели, но контролируют мои передвижения по городу.
- Всего подано 5 заявлений в полицию.
- «Енисей» тренирует Андрей Тихонов.
- Команда идет в Первой лиге на 6-м месте.