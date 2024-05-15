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    • Игрокам «Енисея» Тихонова грозят уголовные дела за хулиганство

    Игрокам «Енисея» Тихонова грозят уголовные дела за хулиганство

    Футболисты «Енисея» из Первой лиги могут стать фигурантами уголовного дела. Они вступили в конфликт с применением физической силы на базе отдыха. Об этом рассказала потерпевшая.

    «Всe произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию.

    Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят.

    Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт», – сообщила потерпевшая.

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    Источник: телеграм-канал «112 Красноярск»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии (4)
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    Спартач80
    1715793494
    Мда... Тиша, начинай прессинг уродов...
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    russkiisergei
    1715793541
    этап на север! срока огромные!
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    Таврида
    1715793736
    "Усмирить и росгвардейцам их не получилось." Хулиганы бегали между росгвардейцев и оскорбляли всех присутствующих? Забавная картинка получается((
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    ...уефан
    1715794284
    ... рикошетом Тихонову прилетит, а тех "ребятишек" из Енисея не жалко, если, действительно есть за что, то сливайте их... Зона примет, жить научит)...
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