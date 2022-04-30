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Данни: «Зенит» сможет выиграть РПЛ семь раз подряд»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что команда может и дальше брать чемпионаты России. Сейчас у нее четыре титула подряд.

«Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждeн, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России», – сказал Данни.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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30.04.2022 22:46
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