Данни: «Зенит» сможет выиграть РПЛ семь раз подряд»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что команда может и дальше брать чемпионаты России. Сейчас у нее четыре титула подряд.

«Очень счастлив за «Зенит», что они снова чемпионы. Ребята это заслужили, они лучшая команда в России. Убеждeн, что «Зенит» сможет выиграть чемпионство и семь раз подряд. Они же лучшие в России», – сказал Данни.

«Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.

Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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