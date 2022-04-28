Попов – о переходе в «Левски»: «Настало время вернуться домой. Туда, где всe началось»

Полузащитник Ивелин Попов объяснил, почему решил перейти в «Левски».
«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой! Туда, где всe началось.
Меня приглашали многие болгарские и иностранные клубы, но моe сердце всегда принадлежало только «Левски».
Я не из тех, кто много говорит и бросается громкими фразами. Я хочу побеждать», – сказал Попов.
- Попов подписал контракт с «Левски» на два года.
- Он останется в «Сочи» до конца сезона.
- Попов играет за российские клубы с 2012 года.
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Источник: сайт «Левски»