Гюндоган считает, что Бензема в этом сезоне должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает Карима Бензема фаворитом в гонке за «Золотой мяч». Накануне француз оформил дубль в первом полуфинале Лиги чемпионов против манчестерцев (3:4).

«Бензема сделал все, чтобы выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне», – сказал немец.

Бензема вышел на 1-е место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.

Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.

Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».

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