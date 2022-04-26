Чуквуэзе – об Эмери: «Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру»

Нападающий «Вильяреала» Саму Чуквуэзе высказался о главном тренере клубе Унаи Эмери перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру. Выход в полуфинал стал воплощением мечты и для него, а не только для клуба.

Мы играем против «Ливерпуля», это один из главных фаворитов, но мы намерены играть первым номером и показать, почему именно оказались в полуфинале.

«Вильярреал» такая особенная команда из-за того, что здесь чувствуешь себя, как в семье. Все поддерживают друг друга, отрабатывают за товарища на поле. Никто ни на кого не жалуется, все действуют сообща. Работа, общение, все это нас сближает», – сказал Чуквуэзе.

«Ливерпуль» примет «Вильярреал» завтра, 27 апреля.

Начало матча – в 22:00 мск.

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