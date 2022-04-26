Чистяков: «Зениту» нельзя расслабляться. Шесть очков отрыва – это ни о чем не говорит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ после победы над «Краснодаром» (3:1) в 26-м туре.

«Было тревожно, конечно. Пропустили ненужный гол. Знали, что «Динамо» поджимает. Кто станет чемпионом, посмотрим в конце сезона, игр еще достаточно много. Ни в коем случае нельзя расслабляться.

Шесть очков отрыва – это ни о чем не говорит. Впереди четыре игры. В каждом матче нужно выходить играть на победу», – сказал Чистяков.

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