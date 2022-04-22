Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал несколько слов для прессы перед посадкой на поезд. Он назвал себя звездой российского футбола.
– Зелимхан, какие планы на поездку в поезде?
– Крепко поспать.
– Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?
– Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов – будущая звезда российского футбола . Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).
- Бакаев летом будет свободным агентом.
- Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону – 960 километров.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м, «Ростов» – 9-м.
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Источник: «РБ Спорт»