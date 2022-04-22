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  • Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая»

Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая»

22 апреля 2022, 19:40
26

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал несколько слов для прессы перед посадкой на поезд. Он назвал себя звездой российского футбола.

– Зелимхан, какие планы на поездку в поезде?

– Крепко поспать.

– Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?

– Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов – будущая звезда российского футбола . Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).

  • Бакаев летом будет свободным агентом.
  • Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону – 960 километров.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м, «Ростов» – 9-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Маркитесов Дмитрий
Комментарии (26)
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Enter2006
1650645859
Настрой хороший как я понимаю, главное не обосритесь, звёзды российского футбола.
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nominum
1650647782
Звезда... Звезда - это когда ты отпахал продуктивно за команду с десяток и более сезонов. Таких единицы. В Спартаке - это Старостин, Бесков... ну ещё с десяток футболистов типа Карпина, Тихонова и Титова... А Бакаеву просто надо пожелать удачи и уровня Спартака.
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(Меня за банили)
1650648684
Звезда, да еще атакующего плана должна подтверждать свои слова соответствующей статистикой. Зеля, рот закрой и пахать.
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borz_95ers
1650649122
Звезда чтобы забывать левые пенальти
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acor94
1650649856
интересно, почему люди так остро реагируют на шутки?
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nik55
1650650327
это шутка не для средних умов ----первый TOMSON и тд
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Atyrau85
1650650634
И пошутить уже нельзя)
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Plyash
1650650969
Парень с юмором и самоиронией,что тут плохого?Играет с полной отдачей,всегда один из лучших - ну что набросились,как шакалы,желчью захлебываетесь.Не нравится,так пошли вон по своим щелям,недоноски.
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alefreddy
1650651075
веселый парень хоть суетной но на поле старается
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zigbert
1650730333
Многие воспримут его слова за чистую монету. Но это всего лишь шутка.
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