Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

Джикия, Жиго, Макаров и Бакаев – в символической сборной 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал символическую сборную по итогам матчей 1/4 финала Кубка России.

В команду включены по три футболиста «Спартака», «Енисея» и «Алании», а также по одному игроку из «Динамо» и «Балтики».

Вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»);

Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго (оба – «Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Зотов («Енисей»), Денис Макаров («Динамо»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Нападающие: Батраз Гурциев, Николай Гиоргобиани (оба – «Алания»), Андрей Окладников («Енисей»).

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
РФС назовет место проведения финала Кубка России в начале следующей недели
Форвард «Алании» Гурциев: «Выходили играть с «Зенитом» исключительно на победу»
Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка России. Начало – в 20:55 7
Источник: телеграм-канал РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:52
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11