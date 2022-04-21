Джикия, Жиго, Макаров и Бакаев – в символической сборной 1/4 финала Кубка России

РФС опубликовал символическую сборную по итогам матчей 1/4 финала Кубка России.

В команду включены по три футболиста «Спартака», «Енисея» и «Алании», а также по одному игроку из «Динамо» и «Балтики».

Вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»);

Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго (оба – «Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Зотов («Енисей»), Денис Макаров («Динамо»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Нападающие: Батраз Гурциев, Николай Гиоргобиани (оба – «Алания»), Андрей Окладников («Енисей»).

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