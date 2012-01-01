Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Семак – о вылете «Зенита» из Кубка: «Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Кубка России. В четвертьфинале петербуржцы проиграли по пенальти «Алании».

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти – это и лотерея и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились.

К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через три дня следующая игра», – сказал Семак.

  • «Зенит» 25 апреля сыграет в РПЛ с «Краснодаром».
  • Клуб лидирует в чемпионате.

Новости по теме
«Зенит» может подписать Осипенко в качестве замены Ловрену. Он нравится Семаку (Metaratings) 5
Медведев: «Останется ли Семак в «Зените»? Нет повода для беспокойства» 4
Лепсая: «Переводчик Алберто не знает португальский, использует выдуманные слова. Установки Семака так же доводят до игроков?» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:45
Комментарии22
...
  • ...
    Рейтинг: +4874

    polt 3 минуты назад

    Обосрался в очередной раз, отряхнулся и по...й.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +220

    Мортус 9 минут назад

    Семак на выезде - это здорово.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15221

    житель СПб 12 минут назад

    А чего тебе жалко? Что, зарплату тебе уменьшили?! Так нет ведь. А нас, болельщиков, тебе никогда жалко не было.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13198

    Fusballer 50 минут назад

    Просто задачи не было!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +525

    Suvorov51 52 минуты назад

    Да нет таких тренеров чтобы бомжатнику помогли. они уже привыкли к тому что перед очередным чемпионатом им покупают шемьпиньоство и судьи заряжены и они играют спокойно. в гейропе их не считают за команду. в нашей первой лиги их тоже не балуют. так что как то так

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5244

    Павелий 1 час назад

    Жалко - у пчёлки. А у Семака самая дорогая команда РПЛ и самый раздутый бюджет РПЛ. Семаку - позор! Менеджменту Зенита - позор! Миллеру - позор!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15221

    житель СПб > Павелий 10 минут назад

    И велосипедистам! В смысле - а Миллеру то почему позор? Он что, нападающий или защитник этой команды? Он бабки дает, в достаточном количестве... Так что здесь то он не при чем.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +522

    semm 1 час назад

    У Зенита и Рубина не было мотивации к игре - Алания же с Енисеем играли как в последний раз - по правде им и нужнее победа, и они её заслужили!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5055

    AtticusFinch 1 час назад

    Недотренер Семак решил поберечь основу за пару туров до конца, в итоге Алания возила Зенит в 1 тайме как хотела! Лидер 1 дивизиона душил Лидера Премьер Лиги...это просто позорище - других слов нет...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16530

    Garrincha58 1 час назад

    очередное тренерское поражение Семака сколько уже и не сосчитать не понимаю зачем с такой быстрой командой выпускать тихохода Дзюбу да ещё к нему в пару Ерохина это заранее проигрыш, а то что команда совершенно не умеет удерживать нужный счёт уже в который раз обидно когда тренер не учится на своих ошибках грош цена такому тренеру

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15221

    житель СПб > Garrincha58 9 минут назад

    Его зарплата не зависит ни от результатов, ни от уважения болельщиков...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13787

    Barmaleushka 2 часа назад

    По большому счёту пох .

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11