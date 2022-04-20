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  • Семак – о вылете «Зенита» из Кубка: «Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу»

Семак – о вылете «Зенита» из Кубка: «Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу»

20 апреля 2022, 19:45
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Кубка России. В четвертьфинале петербуржцы проиграли по пенальти «Алании».

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти – это и лотерея и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились.

К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через три дня следующая игра», – сказал Семак.

  • «Зенит» 25 апреля сыграет в РПЛ с «Краснодаром».
  • Клуб лидирует в чемпионате.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Алания Семак Сергей
Комментарии (27)
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Garrincha58
1650475632
очередное тренерское поражение Семака сколько уже и не сосчитать не понимаю зачем с такой быстрой командой выпускать тихохода Дзюбу да ещё к нему в пару Ерохина это заранее проигрыш, а то что команда совершенно не умеет удерживать нужный счёт уже в который раз обидно когда тренер не учится на своих ошибках грош цена такому тренеру
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ArReal
1650475895
Недотренер Семак решил поберечь основу за пару туров до конца, в итоге Алания возила Зенит в 1 тайме как хотела! Лидер 1 дивизиона душил Лидера Премьер Лиги...это просто позорище - других слов нет...
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Павелий
1650477189
Жалко - у пчёлки. А у Семака самая дорогая команда РПЛ и самый раздутый бюджет РПЛ. Семаку - позор! Менеджменту Зенита - позор! Миллеру - позор!
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Fusballer
1650478191
Просто задачи не было!
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житель СПб
1650480512
А чего тебе жалко? Что, зарплату тебе уменьшили?! Так нет ведь. А нас, болельщиков, тебе никогда жалко не было.
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Мортус
1650480670
Семак на выезде - это здорово.
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polt
1650481049
Обосрался в очередной раз, отряхнулся и по...й.
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АлексМак
1650483932
Семака пора в отставку! Ротенберга ставьте)). А если серьезно. Это стыд- позор. Таким то составом обделаться с Аланией. Зажравшиеся. Уже бабло отовсюда лезет давно.... Всех иностранцев нахрен из России. И молодёжь наигрывать. А также вернуть всех наших из аренды из других клубов. Пример есть,- Краснодар. Г-Н Медведев! Вам д.б. стыдно в первую очередь. Семак стал никакой. Пора его в Уфу. СМОТРЕТЬ НА ВСЁ ЭТО ПРОТИВНО
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Тазит
1650485894
Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через три дня следующая игра... Говорит так, будто его команда играет в трех-четырех турнирах одновременно. А ведь в сложившейся ситуации ценность Кубка России для команд должна была значительно вырасти... Жалкий он. Теперь Зюба точно у тренеришки играет.
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petrucho-spb
1650487349
Алания сыграла на кураже и морально-волевых.Молодцы !!!Успехов!!!Хотелось увидеть в финале.
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