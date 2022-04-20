Семак – о вылете «Зенита» из Кубка: «Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Кубка России. В четвертьфинале петербуржцы проиграли по пенальти «Алании».

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти – это и лотерея и мастерство. На мой взгляд, первый тайм провели пассивно. После пропущенного мяча включились.

К сожалению, невнимательно сыграли. Мы сегодня были хуже в серии пенальти. Жалко. Но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда. Уже через три дня следующая игра», – сказал Семак.