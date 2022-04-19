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  • Чернов: «Для Ваноли важно, что я был капитаном «Крыльев Советов»

Чернов: «Для Ваноли важно, что я был капитаном «Крыльев Советов»

19 апреля 2022, 16:41
1

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об отношениях с главным тренером команды Паоло Ваноли.

– В России о тебе многие узнали благодаря Капелло. Что нового ты узнал за два месяца работы с еще одним итальянцем?

– Ваноли был защитником и сообщает много важных мелочей – расположение корпуса, когда надо бежать, когда нет, с какой ноги отталкиваться. Он повторяет, что футбол состоит из деталей, и доводит их до автоматизма.

Наши показатели в каждом матче сравнивает с игроками топ-чемпионатов и объясняет, к чему стремиться. Копает очень глубоко.

После неудачных матчей он показывал статистику: по пробегу и технико-тактическим действиям мы могли рассчитывать на большее, но немного не везло. Если будем двигаться в том же направлении, у нас все получится.

– Общались с Ваноли один на один?

– В первый же день – после тренировки. Он подождал, когда я дополнительно позанимаюсь по своей программе, и проговорил со мной час-полтора. Сказал, где меня видит, чего от меня хочет. Признался, что давно следил за моим прогрессом.

У меня появилось четкое осознание, что я готов играть за «Спартак». Хочу как можно дольше приносить команде пользу.

– Ваноли объяснил, почему выбрал именно тебя?

– Ему важно, что я был капитаном «Крыльев» – значит, могу доносить мысли тренера до молодых. Паоло хочет, чтобы в коллективе я брал на себя ответственность. Он любит смелых людей.

– На сборах Ваноли смело общался с командой. Как тебе такой крик на тренировке?

– Я этого не застал, но мама или жена скинули мне видео, как он кричал. Кто-то, может, и посчитал его чересчур эмоциональным, но в тренировочном процессе это важная вещь – заряжать ребят, когда им тяжело.

Такой крик иногда подбадривает и достает из тебя силы, которых ты уже и не ждешь. Тем более в «Спартаке» я больше бегаю на тренировках. Рекорд в «Крыльях» – 8 километров. А в «Спартаке» – 9,5.

В первые дни я прям выдыхался, а сейчас все гораздо легче дается. Даже чувствую в ногах какую-то новую силу. К тому же в «Спартаке» больше занимаются в тренажерном зале.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Ваноли Паоло
Комментарии (1)
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zigbert
1650436483
По первым матчам трудно давать какую то оценку но Чернов выглядит лучше чем Кофрие.
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