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Терехов – о «Краснодаре»: «Отчитались, что я не соответствую уровню команды, и разговоры прекратились»

Фланговый защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о несостоявшемся переходе в «Краснодар».

– Писали, что вместо «Динамо» вы снова могли перейти в «Краснодар».

– Честно, не помню. На просмотр точно не ездил, с конкретным предложением никто не выходил. Вот после первого года в «Оренбурге» они выходили на меня, я разговаривал с Хашигом (генеральный директор «Краснодара» – примечание «Бомбардира»).

Оказалось, Мусаев не знал меня, хотя мы были в одной лиге: я игроком в ФНЛ, он – тренером. Было забавно узнать, что человек просит помощников посмотреть, как я играю в четверке, способен ли я вообще играть в четверке, чтобы дать срочный отчет Галицкому. Хотя я всю жизнь в ней играл.

В итоге отчитались, что я не соответствую уровню команды, и разговоры прекратились.

– После такого можно с ума сойти – еще один проваленный переход.

– Я уже с иронией относился. Знал свой уровень, что мы играем в РПЛ, где заняли шестое место. Особо не расстраивался из-за мнения Мусаева и его штаба, меня это не трогало.

Плюс в «Оренбурге» все устраивало: отличный и очень сплоченный коллектив, тренеры создали атмосферу, в которой можно прогрессировать. Мне нравилось тренироваться, жить там, не хотел ничего менять.

  • Терехову в июне исполнится 32 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • В октябре футболист дебютировал за сборную России.

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Источник: Sports.ru

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