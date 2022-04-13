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  • Худяков: «Не чувствую себя звездой. Это может сбить с верного пути»

Худяков: «Не чувствую себя звездой. Это может сбить с верного пути»

13 апреля 2022, 19:02
3

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что не чувствует себя звездой.

— Тебе 18 лет, ты лучший игрок победного дерби против «Спартака». Да и вообще о тебе много говорят с середины первой части сезона. Чувствуешь себя звездой?

— Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя.

— Много вратарей хорошо начинали, но потом резко пропадали. Как не стать одним из них?

— Стараться не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше.

  • Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
  • С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Худяков Даниил
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1649873419
Считаю Худякова будущей большой звездой. Удачи ему . спасибо за уже проведённые матчи
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zigbert
1649917262
Перспективный вратарь. Не по годам играет спокойно и уверенно.
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