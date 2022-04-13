Худяков: «Не чувствую себя звездой. Это может сбить с верного пути»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что не чувствует себя звездой.

— Тебе 18 лет, ты лучший игрок победного дерби против «Спартака». Да и вообще о тебе много говорят с середины первой части сезона. Чувствуешь себя звездой?

— Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя.

— Много вратарей хорошо начинали, но потом резко пропадали. Как не стать одним из них?

— Стараться не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше.