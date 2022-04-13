Худяков: «Не чувствую себя звездой. Это может сбить с верного пути»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что не чувствует себя звездой.
— Тебе 18 лет, ты лучший игрок победного дерби против «Спартака». Да и вообще о тебе много говорят с середины первой части сезона. Чувствуешь себя звездой?
— Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя.
— Много вратарей хорошо начинали, но потом резко пропадали. Как не стать одним из них?
— Стараться не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше.
- Худяков – воспитанник «Локо».
- Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
- С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.
Источник: Sport24