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Худяков: «Не чувствую себя звездой. Это может сбить с верного пути»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что не чувствует себя звездой.

— Тебе 18 лет, ты лучший игрок победного дерби против «Спартака». Да и вообще о тебе много говорят с середины первой части сезона. Чувствуешь себя звездой?

— Ни в коем случае. Это может очень сильно помешать — есть куча примеров. Люди, с которыми я работаю в команде, и мои родные много говорят о том, чтобы я не зазвездился. Это ведь реально может сбить с верного пути. Стараюсь не выделять себя.

— Много вратарей хорошо начинали, но потом резко пропадали. Как не стать одним из них?

— Стараться не обращать внимания на происходящее вокруг. Есть только футбол и ничего больше.

  • Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
  • С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4216

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Считаю Худякова будущей большой звездой. Удачи ему . спасибо за уже проведённые матчи

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