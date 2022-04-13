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Худяков – о дебюте за «Локо» в 17 лет: «Внутри все перевернулось, забурлило, руки затряслись»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своем дебюте в РПЛ.

  • Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он пропустил 26 голов в 14 матчах за главную команду.
  • С 25 ноября Даниил стал основным вратарем из-за травмы стопы у Гилерме.

– Ты дебютировал в РПЛ в матче против «Химок» после удаления Гильерме. Наверняка в деталях помнишь, как это было.

– Начало второго тайма, я спокойно сидел на скамейке, следил за игрой. Ко мне подошел доктор, предложил чай. Он начал его наливать, а я смотрел на стакан, чтоб чай мимо не пролился. И в этот момент Гильерме сбивает игрока «Химок».

Из-за чая я не видел момент, но почему-то сразу подумал, что после просмотра дадут максимум желтую. Пока судья шел к VAR, Заур Хапов сказал мне на всякий случай переодеваться.

Я начал медленно, не спеша переодеваться, потому что все еще был уверен, что будет желтая – чего мне торопиться-то? В итоге смотрю – красную показывает! И все, у меня в ту же секунду внутри все перевернулось, забурлило, руки затряслись.

– О чем думал, когда стоял на бровке?

– Боялся жестко провалиться. Главное было не допустить глупую ошибку. Но понимал и то, что для вратарей такие шансы чаще всего становятся главными в карьере.

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Источник: Sport24

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