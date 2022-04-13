Кан: «Бавария» отдала все силы, ее не в чем упрекать»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб в четвертьфинале уступил «Вильярреалу».

«Обидно пропускать в самой концовке матча. Мы могли сделать счет 2:0, у Мюллера был отличный голевой момент.

Но команду упрекать не в чем. Она отдала все силы», – сказал Кан.

«Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.

Мюнхенский клуб впервые с сезона-2018/19 не выиграл два матча подряд в турнире.

«Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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