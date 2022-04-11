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Глушаков – о конфликте в «Химках»: «Собаки лают, караван идет»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на информацию о конфликте между главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном и отдельными футболистами.

«Собаки лают, караван идет. Много что говорят, пишут или слухи распространяют. Мы знаем, что у нас находится в команде, это наша команда, мы сами разберемся.

Есть ли у нас какие-то недопонимания, я просто не знаю, о чем говорят. Какой-то бунт, сумбур. Все вроде вышли и сыграли», – сказал Глушаков.

  • В субботу «Химки» победили ЦСКА со счетом 4:2.
  • Команда поднялась на 13-е место в таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).

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Источник: «Матч ТВ»

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11.04.2022 22:31
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