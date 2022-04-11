Глушаков – о конфликте в «Химках»: «Собаки лают, караван идет»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на информацию о конфликте между главным тренером подмосковной команды Сергеем Юраном и отдельными футболистами.
«Собаки лают, караван идет. Много что говорят, пишут или слухи распространяют. Мы знаем, что у нас находится в команде, это наша команда, мы сами разберемся.
Есть ли у нас какие-то недопонимания, я просто не знаю, о чем говорят. Какой-то бунт, сумбур. Все вроде вышли и сыграли», – сказал Глушаков.
- В субботу «Химки» победили ЦСКА со счетом 4:2.
- Команда поднялась на 13-е место в таблице РПЛ.
- Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).
Источник: «Матч ТВ»