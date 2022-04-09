Игроки «Химок» недовольны планами тренера использовать сына главного инвестора клуба Садыгова («РБ Спорт»)

Стала известна причина разногласий между главным тренером «Химок» Сергеем Юраном и некоторыми футболистами.

По информации «РБ Спорт», игроки прогнозируют появление в стартовом составе на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА Ильи Садыгова.

В связи с этим рассматривается вариант с бойкотом встречи.