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Игроки «Химок» недовольны планами тренера использовать сына главного инвестора клуба Садыгова («РБ Спорт»)

Стала известна причина разногласий между главным тренером «Химок» Сергеем Юраном и некоторыми футболистами.

По информации «РБ Спорт», игроки прогнозируют появление в стартовом составе на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА Ильи Садыгова.

В связи с этим рассматривается вариант с бойкотом встречи.

  • «Химки» примут ЦСКА сегодня в 14:00 мск.
  • Илья Садыгов – сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова.
  • В этом сезоне 21-летний форвард поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле суммарно 29 минут.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +83

    Slava52 6 часов назад

    А чего орать, ну выйдет на 15 минут. Зато зарплату получит вся команда

    0
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    Рейтинг: +15861

    paracetamol > Slava52 3 часа назад

    Он за 9 мин. гол забил.

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    Рейтинг: +1456

    Vitaga 8 часов назад

    ротенберг номер 2 ?

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