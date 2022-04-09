Игроки «Химок» недовольны планами тренера использовать сына главного инвестора клуба Садыгова («РБ Спорт»)

Стала известна причина разногласий между главным тренером «Химок» Сергеем Юраном и некоторыми футболистами.
По информации «РБ Спорт», игроки прогнозируют появление в стартовом составе на матч 24-го тура РПЛ против ЦСКА Ильи Садыгова.
В связи с этим рассматривается вариант с бойкотом встречи.
- «Химки» примут ЦСКА сегодня в 14:00 мск.
- Илья Садыгов – сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова.
- В этом сезоне 21-летний форвард поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле суммарно 29 минут.
Источник: «РБ Спорт»