Дмитриев: «Сергеев, Алберто – пока не уровень «Зенита». Команде надо играть через Дзюбу»

Чемпиону СССР в составе «Зенита» Сергею Дмитриеву не нравится, как вписались в команду зимние новички Иван Сергеев и Юри Алберто. По его мнению, зенитовцы должны играть через форварда Артема Дзюбу.

– В Грозном опять рассчитываем на Дзюбу? Или, может быть, Алберто или Сергееву пора дать полноценные шансы?

– Как-то не очень я пока верю в этих футболистов – им уже давались шансы, но, похоже, они пока не готовы играть на таком уровне, на котором играет «Зенит». Немножко им надо притереться, особенно Алберто, который пока не понимает, что от него хотят. Так что пока да, надо играть через Дзюбу.