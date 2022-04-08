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Дмитриев: «Сергеев, Алберто – пока не уровень «Зенита». Команде надо играть через Дзюбу»

Чемпиону СССР в составе «Зенита» Сергею Дмитриеву не нравится, как вписались в команду зимние новички Иван Сергеев и Юри Алберто. По его мнению, зенитовцы должны играть через форварда Артема Дзюбу.

– В Грозном опять рассчитываем на Дзюбу? Или, может быть, Алберто или Сергееву пора дать полноценные шансы?

– Как-то не очень я пока верю в этих футболистов – им уже давались шансы, но, похоже, они пока не готовы играть на таком уровне, на котором играет «Зенит». Немножко им надо притереться, особенно Алберто, который пока не понимает, что от него хотят. Так что пока да, надо играть через Дзюбу.

  • За Алберто «Зенит» заплатил 25 миллионов евро, за Сергеева – 2,15.
  • Дзюба не забивает в РПЛ 7 матчей подряд.
  • Матч «Ахмат» – «Зенит» состоится завтра, 9 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.04.2022 20:20
Комментарии9
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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 9 часов назад

    Дмитриев как и сам играл ни шатко не валко так и рассуждает примитивно и зачем эту фигню печатать тут

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    Рейтинг: +810

    inzek 17 часов назад

    да зинит вообще не уровень) в 23м году на них посмотрим, купить вряд ли получится)

    0
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    Рейтинг: +990

    вальтер79 20 часов назад

    игроки неплохие надо им время адаптироваться в команде думаю заиграют парни в старте

    0
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    Рейтинг: +13425

    NewLife 21 час назад

    Это мнение основано на скольких игровых минутах Сергеева ?

    1
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    Рейтинг: +61542

    portero 21 час назад

    Сергеева надо в старт ставить, а дзюбу на 20 минут в конце.... удивительно сто семак этого не понимает...
    Альберто на лавке .

    3
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    Рейтинг: +183

    renepjd > portero 4 часа назад

    Вот интересно: Дмитриев и Семак играли на хорошем уровне и ничего не понимают? Может, все-таки, они получше разбираются?

    0
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    Рейтинг: +4531

    ySS 22 часа назад

    С зюба-уровнем с Тереком могут быть проблемы. Молодым надо наигрываться и ловить удачу. А вообще, Вендель решает нынче

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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 22 часа назад

    А если Зюба играть не захочет? Впрочем, на наш чемп и этого барахла хватит.

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    Рейтинг: +83

    Slava52 22 часа назад

    А не играя и не притрутся. Экспертом быть хорошо - ни за что не отвечаешь

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