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  • Дмитриев: «Сергеев, Алберто – пока не уровень «Зенита». Команде надо играть через Дзюбу»

Дмитриев: «Сергеев, Алберто – пока не уровень «Зенита». Команде надо играть через Дзюбу»

8 апреля 2022, 20:20
10

Чемпиону СССР в составе «Зенита» Сергею Дмитриеву не нравится, как вписались в команду зимние новички Иван Сергеев и Юри Алберто. По его мнению, зенитовцы должны играть через форварда Артема Дзюбу.

– В Грозном опять рассчитываем на Дзюбу? Или, может быть, Алберто или Сергееву пора дать полноценные шансы?

– Как-то не очень я пока верю в этих футболистов – им уже давались шансы, но, похоже, они пока не готовы играть на таком уровне, на котором играет «Зенит». Немножко им надо притереться, особенно Алберто, который пока не понимает, что от него хотят. Так что пока да, надо играть через Дзюбу.

  • За Алберто «Зенит» заплатил 25 миллионов евро, за Сергеева – 2,15.
  • Дзюба не забивает в РПЛ 7 матчей подряд.
  • Матч «Ахмат» – «Зенит» состоится завтра, 9 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Дзюба Артем Сергеев Иван Алберто Юри
Комментарии (10)
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Slava52
1649440722
А не играя и не притрутся. Экспертом быть хорошо - ни за что не отвечаешь
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paracetamol
1649440976
А если Зюба играть не захочет? Впрочем, на наш чемп и этого барахла хватит.
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ySS
1649443022
С зюба-уровнем с Тереком могут быть проблемы. Молодым надо наигрываться и ловить удачу. А вообще, Вендель решает нынче
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portero
1649444704
Сергеева надо в старт ставить, а дзюбу на 20 минут в конце.... удивительно сто семак этого не понимает... Альберто на лавке .
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NewLife
1649445905
Это мнение основано на скольких игровых минутах Сергеева ?
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вальтер79
1649447856
игроки неплохие надо им время адаптироваться в команде думаю заиграют парни в старте
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inzek
1649458392
да зинит вообще не уровень) в 23м году на них посмотрим, купить вряд ли получится)
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Garrincha58
1649486792
Дмитриев как и сам играл ни шатко не валко так и рассуждает примитивно и зачем эту фигню печатать тут
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