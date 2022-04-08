Габулов: «В «Химках» все спокойно, никаких разногласий нет»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов отреагировал на новость о возможном бойкоте несколькими футболистами матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
Сообщалось, что у некоторых игроков есть разногласия с главным тренером команды Сергеем Юраном из-за формирования стартового состава.
«Команда готовится в обычном режиме. Всe спокойно, никаких разногласий нет.
Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может», – сказал Габулов.
- Юран возглавил «Химки» 23 февраля, заменив Игоря Черевченко.
- После назначения нового тренера команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
- «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
- Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.
Источник: «Чемпионат»