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Габулов: «В «Химках» все спокойно, никаких разногласий нет»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов отреагировал на новость о возможном бойкоте несколькими футболистами матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сообщалось, что у некоторых игроков есть разногласия с главным тренером команды Сергеем Юраном из-за формирования стартового состава.

«Команда готовится в обычном режиме. Всe спокойно, никаких разногласий нет.

Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может», – сказал Габулов.

  • Юран возглавил «Химки» 23 февраля, заменив Игоря Черевченко.
  • После назначения нового тренера команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ после 23 туров.
  • Матч с ЦСКА состоится в субботу, 9 апреля, в 14:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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