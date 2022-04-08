Габулов: «В «Химках» все спокойно, никаких разногласий нет»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов отреагировал на новость о возможном бойкоте несколькими футболистами матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сообщалось, что у некоторых игроков есть разногласия с главным тренером команды Сергеем Юраном из-за формирования стартового состава.

«Команда готовится в обычном режиме. Всe спокойно, никаких разногласий нет.

Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может», – сказал Габулов.