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Анчелотти – о победе над «Челси»: «Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» – нужно смотреть в будущее.

Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника.

Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы – действующие победители Лиги чемпионов.

Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки.

Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И затем мы стали представлять угрозу, исходившую от Бензема с Винисиусом», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
  • Мадридцы выиграли благодаря хет-трику Карима Бензема.
  • Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 08:43
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