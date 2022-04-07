Анчелотти – о победе над «Челси»: «Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы хорошо вели игру и остро контратаковали. Удачный вечер, но пока это только первый «тайм» – нужно смотреть в будущее.

Мы продемонстрировали хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен. Нам удавалось найти свободные зоны между линиями соперника.

Теперь у нас преимущество, но во вторник игра уже будет другой: лондонцы – действующие победители Лиги чемпионов.

Должен отметить, что у нас хорошо сработали оборонительные построения и были опасные контратаки.

Полагаю, успешная игра в защите нам помогла. И затем мы стали представлять угрозу, исходившую от Бензема с Винисиусом», – сказал Анчелотти.