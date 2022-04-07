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Куртуа – о противостоянии с «Челси»: «Нельзя считать, что дело сделано»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался после победы над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хорошая победа. Здесь всегда непросто играть. Мы хорошо начали против «Челси», который всегда играет интенсивно. Создавали моменты, попали в перекладину, потом забили два мяча, затем упустили два момента.

Жаль, что пропустили. Мне удалось дотянуться до мяча, но отбить не получилось. Зато второй тайм мы сразу начали с гола.

Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть их в игру. Мы должны сыграть в свою игру.

Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас так, как будто счет равный и нам нужно побеждать», – сказал Куртуа.

  • «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
  • Мадридцы выиграли благодаря хет-трику Карима Бензема.
  • Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 11:56
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