Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о проблеме, которая возникла у форварда Карима Бензема в преддверии первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против «Челси».

«Перед матчем Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, а то он не сможет сыграть. К счастью, Карим его нашел», – заявил Анчелотти.