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  • Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион

Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион

7 апреля 2022, 10:39
3

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о проблеме, которая возникла у форварда Карима Бензема в преддверии первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против «Челси».

«Перед матчем Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, а то он не сможет сыграть. К счастью, Карим его нашел», – заявил Анчелотти.

  • «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
  • Все три гола в составе мадридцев забил Бензема.
  • Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Лига чемпионов Реал Челси Бензема Карим Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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серега кашин
1649319041
в челси что он его нашел не рады
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Soccerdealer63
1649320189
Анчелотти неподражаем: шутки в своём ключе - на грани гениальности))) Представляете: Апрель 1917-го. Сверхдорогущая спецопераци немецкой контрразведки. Они нашли в швейцарской пивной группу нетзвестых в России политиков, готовых за бабло на что угодно. Ленина и Ко. в запечатанном вагоне везут из Швейцарии сквозь всю воюющую Европу в Россию, чтобы совершить госпереворот и вывести Россию из *****. Всё получилось. Ильича с его собутыльниками довезли до Финляндского вокзала Петрограда, он подходит к броневику, чтобы вскапабкаться на него и произнести "Апрельские тезисы", а... охранник-рабочий с ружьём ему говорит: на броневик без удостоверения о пройденном инструктаже по технике безопасности не пущу))))
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basil2591
1649324139
... не пускать без пропуска известного всему миру футболиста - это верх бюрократического идиотизма!!!
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