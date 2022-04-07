Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о проблеме, которая возникла у форварда Карима Бензема в преддверии первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против «Челси».

«Перед матчем Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, а то он не сможет сыграть. К счастью, Карим его нашел», – заявил Анчелотти.

  • «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
  • Все три гола в составе мадридцев забил Бензема.
  • Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Новости по теме
«Лучшая «девятка» в мире». Эвра показал фото с Бензема
Бензема – лучший игрок недели в Лиге чемпионов 6
Касильяс – о Бензема: «Человек-паук, президент США, твой ангел-хранитель. Он бог!» 6
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 10:39
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +65

    basil2591 7 апреля, 12:35

    ... не пускать без пропуска известного всему миру футболиста - это верх бюрократического идиотизма!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 11:29

    Анчелотти неподражаем: шутки в своём ключе - на грани гениальности)))
    Представляете: Апрель 1917-го. Сверхдорогущая спецопераци немецкой контрразведки. Они нашли в швейцарской пивной группу нетзвестых в России политиков, готовых за бабло на что угодно. Ленина и Ко. в запечатанном вагоне везут из Швейцарии сквозь всю воюющую Европу в Россию, чтобы совершить госпереворот и вывести Россию из *****. Всё получилось. Ильича с его собутыльниками довезли до Финляндского вокзала Петрограда, он подходит к броневику, чтобы вскапабкаться на него и произнести "Апрельские тезисы", а... охранник-рабочий с ружьём ему говорит: на броневик без удостоверения о пройденном инструктаже по технике безопасности не пущу))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 11:10

    в челси что он его нашел не рады

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11