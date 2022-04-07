Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о проблеме, которая возникла у форварда Карима Бензема в преддверии первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов против «Челси».
«Перед матчем Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, а то он не сможет сыграть. К счастью, Карим его нашел», – заявил Анчелотти.
- «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
- Все три гола в составе мадридцев забил Бензема.
- Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
Источник: твиттер Фабрицио Романо