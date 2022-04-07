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Тухель: «С такой игрой на «Сантьяго Бернабеу» нас просто размажут»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это тяжелое поражение и один из худших первых таймов в нашем исполнении, которые я только видел здесь, на «Стэмфорд Бридж».

На этом уровне так играть нельзя ни в плане командных взаимодействий, ни индивидуально. Каждый из нас был далек от необходимого уровня игры.

Мы не делали на поле даже того, что для нас является обычным, были далеки от себя самих. При таких обстоятельствах, разумеется, проигрываешь.

Для начала нужно переосмыслить то, что случилось сегодня. Впереди важный матч с «Саутгемптоном». Если будем играть так, как сегодня, мы проиграем.

Тогда думать о «Бернабеу» уже не придется. С такой игрой на «Бернабеу» нас просто размажут», – сказал Тухель.

  • «Реал» на выезде победил «Челси» со счетом 3:1.
  • Мадридцы выиграли благодаря хет-трику Карима Бензема.
  • Ответная встреча состоится 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 09:54
Комментарии2
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 11:33

    С "такой игрой"... вас УЖЕ РАЗМАЗАЛИ...как масло на бутере....
    А на "Сантьяго Б..." с такой игрой ... вас уже переварят и ... При этом, Бензема просто отдохнёт в запасе... Виниссимуса хватит.

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    Рейтинг: +233

    russkiisergei 7 апреля, 10:21

    Достойные слова!!!

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