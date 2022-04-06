Игрок «Спартака» Шитов: «На какой специализации учусь в университете? Не уточнял. Поступил и все»

Нападающий системы «Спартака» Владислав Шитов рассказал о своем образовании. Он учится на спортивном факультете.

«Учусь в университете «Синергия». Правда, ездить туда не особо получается, так как мы тренируемся по утрам. Спортивный факультет. Специализация? Честно, не уточнял. Мы туда поступили и все. Куда взяли, туда и пошли.

Понимаю, что образование – немаловажный аспект, но футбол для меня сейчас важнее», – сказал Шитов.