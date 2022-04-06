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Игрок «Спартака» Шитов: «На какой специализации учусь в университете? Не уточнял. Поступил и все»

Нападающий системы «Спартака» Владислав Шитов рассказал о своем образовании. Он учится на спортивном факультете.

«Учусь в университете «Синергия». Правда, ездить туда не особо получается, так как мы тренируемся по утрам. Спортивный факультет. Специализация? Честно, не уточнял. Мы туда поступили и все. Куда взяли, туда и пошли.

Понимаю, что образование – немаловажный аспект, но футбол для меня сейчас важнее», – сказал Шитов.

  • 18-летний уроженец Ярославля – 9-й бомбардир сезона ФНЛ (26 матчей, 11 голов).
  • Шитов стоит 450 тысяч евро.
  • Его агент – Павел Андреев.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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06.04.2022 22:39
Комментарии22
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 10:21

    Теперь вся страна знает, что СИНЕРГИЯ по сути ТОРГУЕТ ДИПЛОМАМИ, не обучая студентов!

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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 7 апреля, 10:15

    Когда поступают, то сдают экзамены, а вас туда просто вписали. Постыдился бы это в СМИ болтать. В принципе это обычное дело с профессиональными спортсменами, у нас в ун-те им. Лесгафта такая же практика была, и навряд ли что-то сейчас изменилось. Помню периодически зенитовцы в коридорах были замечены.

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 7 апреля, 10:15

    Игрок Спартака НЕ СТЕСНЯЯСЬ говорит о том, что диплом у него будет КУПЛЕННЫЙ!!! Проверить бы соответствующим органам организацию обучения в этой шарашкиной конторе Синергия, которая выдает ДИПЛОМЫ без обучения.
    Ну а стыдно за Спартак. Пока там играют вот такие футболисты, выше 10-го места команде не быть.(((

    5
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Cleaner 7 апреля, 11:31

    Если ты думаешь, что многие другие спортсмены учатся по другому, то ты наивен и недалек, впрочем возможно так оно и есть (((

    0
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Persona_non_Grata 7 апреля, 14:41

    Нонграта, у ДРУГИХ спортсменов хотя бы ХВАТАЕТ УМА не рассказывать об этом в своих комментариях НА ВСЮ СТРАНУ. Ну да с кем поведешься(с Заремой), у того и наберешься. Она языком направо и налево мелет, и игроки Спартака поступают ТАК ЖЕ.
    И меня не удивило, что про такую свою "учебу" нам рассказал ИМЕННО Спартаковец!!!

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 апреля, 09:36

    раньше прежде чем стать начальником - человек проходил несколько ступенек карьеры. типа инженер - мастер - начальник отдела - зам .главного инженера - главный инженер - директор. теперь окончил платный вуз хз по какой специальности- можно даже на занятия не ходить и не учить ничего вообще - получил диплом свой липовый - и бац ты уже сразу почти губернатор. отсюда все беды в России - полнейшая безграмотность и некомпетентность руководителей всех уровней

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Vitaga 7 апреля, 10:17

    Инженер был мастером? Мастером мог быть только плохой инженер. А хороший инженер начинал ИНЖЕНЕРОМ!
    В остальном с Вами согласен...

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    Рейтинг: +451

    Suvorov51 > Cleaner 7 апреля, 10:38

    Я с вами не соглашусь. после вуза который я успешно закончил. мой отец определил меня в бригаду простым рабочим и мне пришлось пройти все ступени 7 лет упорного труда итог зам ген директора

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga > Cleaner 7 апреля, 10:38

    видимо ты не в теме ) советской номенклатуры) - мастер участка - это выпускник вуза. мастер смены еще. это номенклатурные позиции для инженерной специализации на предприятиях .

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Vitaga 7 апреля, 10:54

    Я в теме. После института работал в КБ. Целых два года. Но на производстве возможны нюансы. Гендиректор гендиректору рознь. Такая должность есть на предприятиях в 30 человек и на предприятиях, где трудятся десятки тысяч работников. Сейчас любят красивые названия своим должностям придумывать...)

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    Рейтинг: +853

    alefreddy 7 апреля, 09:14

    не иначе визажист специальность

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    Рейтинг: -32

    odessakmv 7 апреля, 08:39

    ну 30 лет назад же решили многие жить по-американски... Вы, что думаете ни...еры-бакетболисты, хоккеисты или футболисты студенты из многочисленных лиг у "них" знают на кого они учатся?

    1
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    Рейтинг: +4993

    Дядя Серёжа 7 апреля, 04:45

    Хорошо не в медицинском

    7
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    Рейтинг: +516

    Врундель 7 апреля, 01:16

    Отлично, после карьеры пускай идет в думу,там такие нужны

    8
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    Рейтинг: +810

    inzek 7 апреля, 00:01

    налицо понты золотой молодежи. только не надо для хайпа писать "игрок Спартака". такие мажоры в каждом клубе. в каждом

    5
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > inzek 7 апреля, 10:20

    Шитов настолько глуп, что в открытую ПОДСТАВЛЯЕТ свое учебное заведение!!!

    3
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    Рейтинг: +13556

    Dominator777 6 апреля, 23:55

    И ведь не только поступил, но и закончит обучение, и диплом, блин, получит!

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