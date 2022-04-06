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  • Игрок «Спартака» Шитов: «На какой специализации учусь в университете? Не уточнял. Поступил и все»

Игрок «Спартака» Шитов: «На какой специализации учусь в университете? Не уточнял. Поступил и все»

6 апреля 2022, 22:39
16

Нападающий системы «Спартака» Владислав Шитов рассказал о своем образовании. Он учится на спортивном факультете.

«Учусь в университете «Синергия». Правда, ездить туда не особо получается, так как мы тренируемся по утрам. Спортивный факультет. Специализация? Честно, не уточнял. Мы туда поступили и все. Куда взяли, туда и пошли.

Понимаю, что образование – немаловажный аспект, но футбол для меня сейчас важнее», – сказал Шитов.

  • 18-летний уроженец Ярославля – 9-й бомбардир сезона ФНЛ (26 матчей, 11 голов).
  • Шитов стоит 450 тысяч евро.
  • Его агент – Павел Андреев.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак-2 Спартак Шитов Владислав
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1649274458
Вот такие специалисты . у нас везде ! Позорище !
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portero
1649274938
главное деньги плати, диплом дадут узнаешь, хотя зачем ? связи будут пристроят...
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Лфшт
1649275411
Типичный малолетний дебил
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Валерий2705
1649277970
Идиот.
Ответить
Dominator777
1649278543
И ведь не только поступил, но и закончит обучение, и диплом, блин, получит!
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inzek
1649278917
налицо понты золотой молодежи. только не надо для хайпа писать "игрок Спартака". такие мажоры в каждом клубе. в каждом
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AtticusFinch1
1649283371
Отлично, после карьеры пускай идет в думу,там такие нужны
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Дядя Серёжа
1649295943
Хорошо не в медицинском
Ответить
odessakmv
1649309991
ну 30 лет назад же решили многие жить по-американски... Вы, что думаете ни...еры-бакетболисты, хоккеисты или футболисты студенты из многочисленных лиг у "них" знают на кого они учатся?
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Vitaga
1649313396
раньше прежде чем стать начальником - человек проходил несколько ступенек карьеры. типа инженер - мастер - начальник отдела - зам .главного инженера - главный инженер - директор. теперь окончил платный вуз хз по какой специальности- можно даже на занятия не ходить и не учить ничего вообще - получил диплом свой липовый - и бац ты уже сразу почти губернатор. отсюда все беды в России - полнейшая безграмотность и некомпетентность руководителей всех уровней
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