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Семин: «Судьи не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал возможное отстранение арбитров после 23-го тура РПЛ.

«Во-первых, все судейские ошибки и недочeты – это рабочая ситуация. Судьи же не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем. Ошибаются все.

Планируются очередные отстранения судей? Думаю, Хачатурянц и судейский комитет найдут правильные решения: кого отстранить, кого помиловать.

Футбол будет продолжаться дальше – это самое главное», – сказал Семин.

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Источник: «Чемпионат»

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06.04.2022 12:12
Комментарии9
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:11

    Ошибки действительно были и раньше. Но тогда не было такой техники и многочисленных камер, установленных на стадионе, позволяющих детально рассмотреть каждый эпизод.

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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv 6 апреля, 17:24

    Стелит магко палыч,хочет поработать ещё

    0
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    Рейтинг: +24424

    vladimir-7 6 апреля, 16:07

    Ю.П. стал флюгером.

    0
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    Рейтинг: +740

    O-kolesov 6 апреля, 14:19

    Здесь с Шпалычем можно согласиться, частично. Да, судьи не роботы и у каждого есть право на ошибку. Но ошибка ошибке рознь. Одно дело, когда судья ошибается один раз, ну два это понятно, но когда, на глазах всей страны, в наглую засуживают то это уже не ошибка. Из-за одной ошибки, в конце сезона, при подсчете очков одна команда может вылететь, не заслуживая этого, а другая остаться, хотя........

    0
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    Рейтинг: +873

    jek718875 6 апреля, 14:16

    О, уже переобулся...

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 14:08

    "Это больше, чем преступление: это ошибка" - говорили в 1822 г. во Франции после казни герцога Энгиенского.

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    Рейтинг: +5019

    TOMSON 6 апреля, 12:54

    После введения ВАР им и не нужно быть роботами, чтоб судить нормально. Никто сильно не ругается, когда где-то в центре нарушили и не заметили.. Но голы должны забиваться честно, заработные пенальти пробиваться, грубость игроков должна наказываться.

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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 12:28

    но когда есть ВАР ? отдайте часть моментов тогда на усмотрение ВАР, чтоб судила-мудила не бегал смотреть, тем паче он не все варианты смотрит (не все камеры ему показывают).....

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > portero 6 апреля, 13:17

    Да нахрен он нужен , это ВАР . Без него лучше было .

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