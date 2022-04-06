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  • Семин: «Судьи не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем»

Семин: «Судьи не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем»

6 апреля 2022, 12:12
8

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал возможное отстранение арбитров после 23-го тура РПЛ.

«Во-первых, все судейские ошибки и недочeты – это рабочая ситуация. Судьи же не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем. Ошибаются все.

Планируются очередные отстранения судей? Думаю, Хачатурянц и судейский комитет найдут правильные решения: кого отстранить, кого помиловать.

Футбол будет продолжаться дальше – это самое главное», – сказал Семин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (8)
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portero
1649237336
но когда есть ВАР ? отдайте часть моментов тогда на усмотрение ВАР, чтоб судила-мудила не бегал смотреть, тем паче он не все варианты смотрит (не все камеры ему показывают).....
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TOMSON
1649238884
После введения ВАР им и не нужно быть роботами, чтоб судить нормально. Никто сильно не ругается, когда где-то в центре нарушили и не заметили.. Но голы должны забиваться честно, заработные пенальти пробиваться, грубость игроков должна наказываться.
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NewLife
1649243281
"Это больше, чем преступление: это ошибка" - говорили в 1822 г. во Франции после казни герцога Энгиенского.
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jek718875
1649243769
О, уже переобулся...
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O-kolesov
1649243963
Здесь с Шпалычем можно согласиться, частично. Да, судьи не роботы и у каждого есть право на ошибку. Но ошибка ошибке рознь. Одно дело, когда судья ошибается один раз, ну два это понятно, но когда, на глазах всей страны, в наглую засуживают то это уже не ошибка. Из-за одной ошибки, в конце сезона, при подсчете очков одна команда может вылететь, не заслуживая этого, а другая остаться, хотя........
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vladimir-7
1649250459
Ю.П. стал флюгером.
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moskowcity-petrv
1649255097
Стелит магко палыч,хочет поработать ещё
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zigbert
1649315473
Ошибки действительно были и раньше. Но тогда не было такой техники и многочисленных камер, установленных на стадионе, позволяющих детально рассмотреть каждый эпизод.
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