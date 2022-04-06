Семин: «Судьи не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал возможное отстранение арбитров после 23-го тура РПЛ.
- Сегодня состоится экстренное заседание судейского комитета РФС.
- Ожидается, что от работы отстранят Игоря Панина.
- ЭСК признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
«Во-первых, все судейские ошибки и недочeты – это рабочая ситуация. Судьи же не роботы. Ошибки всегда были и будут в дальнейшем. Ошибаются все.
Планируются очередные отстранения судей? Думаю, Хачатурянц и судейский комитет найдут правильные решения: кого отстранить, кого помиловать.
Футбол будет продолжаться дальше – это самое главное», – сказал Семин.
Источник: «Чемпионат»