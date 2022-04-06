РФС отстранит от судейства Панина. Он ошибся, не поставив пенальти в ворота ЦСКА

Арбитр Игорь Панин с высокой долей вероятности будет отстранен от работы на матчах РПЛ и ФНЛ.

Ранее ЭСК РФС признал, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.

До этого Панин плохо отработал игру ФНЛ – он получил «двойку» за матч «Ротор» – «Нефтехимик», где ошибочно не удалил игрока гостей.

Окончательное решение будут принимать члены судейского комитета.