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РФС отстранит от судейства Панина. Он ошибся, не поставив пенальти в ворота ЦСКА

Арбитр Игорь Панин с высокой долей вероятности будет отстранен от работы на матчах РПЛ и ФНЛ.

Ранее ЭСК РФС признал, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.

До этого Панин плохо отработал игру ФНЛ – он получил «двойку» за матч «Ротор»«Нефтехимик», где ошибочно не удалил игрока гостей.

Окончательное решение будут принимать члены судейского комитета.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.04.2022 10:00
Комментарии5
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 12:25

    бред... он умышленно не поставил пенальти, просто вы не нашли денег, впрочем никто и не искал!!!!

    2
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    Рейтинг: +11

    AsmO1313 6 апреля, 11:38

    Панина отстранили за игру с ногой?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 10:14

    А судью, который судил в ПОЛЬЗУ Динамо и ПОСТАВИЛ ПЕНАЛЬТИ в ворота Краснодара, наверное ПООЩРЯТ??? Бред!

    4
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    Рейтинг: -2

    6pbIH > Cleaner 6 апреля, 11:31

    Интрига появляется! Радует только одно)

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero > Cleaner 6 апреля, 12:26

    думаю да , там указ степана мафии.....

    2
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