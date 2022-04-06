РФС отстранит от судейства Панина. Он ошибся, не поставив пенальти в ворота ЦСКА

бред... он умышленно не поставил пенальти, просто вы не нашли денег, впрочем никто и не искал!!!!
Арбитр Игорь Панин с высокой долей вероятности будет отстранен от работы на матчах РПЛ и ФНЛ.
Ранее ЭСК РФС признал, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2) на 99-й минуте.
До этого Панин плохо отработал игру ФНЛ – он получил «двойку» за матч «Ротор» – «Нефтехимик», где ошибочно не удалил игрока гостей.
Окончательное решение будут принимать члены судейского комитета.