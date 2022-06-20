Сын директора РПЛ войдет в список арбитров лиги. Панина переведут в ФНЛ

Двух арбитров РПЛ не допустят к обслуживанию матчей чемпионата России в новом сезоне.

По информации «СЭ», Игоря Панина переведут в ФНЛ, а с Алексеем Матюниным не подпишут новый договор – он не получит рекомендацию судейского комитета.

Список арбитров РПЛ могу пополнить пять судей: Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан-младший, Рафаэль Шафеев, а также Сергей Куликов или Александр Машлякевич.

Галимов провел 34 матча в чемпионатах России, Куликов – 22. Федоров, Чебан, Шафеев и Машлякевич работали в РПЛ только резервными судьями.

У них нет лицензий видеоассистентов, они вряд ли получат их в первой части нового чемпионата, поэтому пока им не будут давать много назначений.

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