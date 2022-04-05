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    Хачатурянц: «Завтра состоится экстренное заседание судейского комитета. Примем меры в отношении арбитров»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что завтра состоится экстренное заседание судейского комитета РФС.

    Ранее «СЭ» сообщал, что некоторых судей могут отстранить от работы до конца сезона.

    • ЭСК РФС признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
    • Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.

    «Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нeм будут приняты некоторые меры в отношении судей.

    Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2022 22:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +150

      Atyrau85 6 апреля 2022, 09:59

      больше так не делайте ребята)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2022, 08:36

      Все доходы от природных ресурсов Страны – на благосостояние народа России и
      никаких дополнительных денег ни в РФС, ни в РПЛ, всех их бесхребетных чиновников, голосующих ЗА удобные правила единогласно – уволить немедленно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2022, 07:04

      Он из Англии проводить будет?! Гнать его немедленно! В первую очередь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5776

      ySS 6 апреля 2022, 02:23

      Мероприниматель хренов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 00:59

      Влез в кресло, отвечай, ара!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh 5 апреля 2022, 23:45

      Хачатурянц,а кто будет принимать меры в отношении тебя.Подавай в отставку,упырь придурочный.При тебе начался этот беспредел,пёс смердячий.

      4
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      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 5 апреля 2022, 23:28

      Завтра пальчиком погрозят, уууууу хулиганчики.

      4
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 5 апреля 2022, 22:27

      " Да головы им отрубят, и всего делов то. Да пес с ними " ))) ( хф Иван Васильевич меняет профессию )

      8
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