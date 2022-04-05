Хачатурянц: «Завтра состоится экстренное заседание судейского комитета. Примем меры в отношении арбитров»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что завтра состоится экстренное заседание судейского комитета РФС.
Ранее «СЭ» сообщал, что некоторых судей могут отстранить от работы до конца сезона.
- ЭСК РФС признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
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«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нeм будут приняты некоторые меры в отношении судей.
Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз», – сказал Хачатурянц.
Источник: «Чемпионат»