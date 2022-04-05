Хачатурянц: «Завтра состоится экстренное заседание судейского комитета. Примем меры в отношении арбитров»

больше так не делайте ребята)
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что завтра состоится экстренное заседание судейского комитета РФС.
Ранее «СЭ» сообщал, что некоторых судей могут отстранить от работы до конца сезона.
- ЭСК РФС признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
- Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.
«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нeм будут приняты некоторые меры в отношении судей.
Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз», – сказал Хачатурянц.