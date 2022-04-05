Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд

    ЭСК РФС признал ошибочным решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча против «Спартака» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

    «Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

    Комиссия считает, что VAR в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», – объяснили решение в комиссии.

    Судьи ошиблись в пользу соперника «Спартака» в третьем туре подряд. В 21-м туре был ошибочно назначен пенальти в пользу «Краснодара» (1:2), а в 22-м туре судья ошибся, не удалив защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.

    Все эти решения ЭСК РФС признал ошибочным.

    Новости по теме
    Охрана выгнала Промеса с площадки после матча Единой лиги ВТБ
    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 47
    Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2022 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 апреля 2022, 10:27

      Разучились судьи выполнять свою работу объективно. А ведь у них есть все чтобы определить спорный эпизод. Идет Спартак внизу турнирной таблицы, значит можно его добить. Судей конечно накажут но как вернуть недобранные очки?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2022, 10:07

      Лет пять гасят спартачей, тут видимо по совокупности Краснодар-Динамо, этого матча и еще пары веселых эпизодов уже назначили заседание Хачатурянцем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 6 апреля 2022, 08:04

      Реально если КБ в итоге вылетит, то уровень просмотра матчей ФНЛ поднимется в разы ибо никто ДноПЛ не будет смотреть если там не будет Спартака!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2134

      alefreddy 5 апреля 2022, 21:50

      ГазПром рулит так и дальше будет не только со Спартаком

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > alefreddy 6 апреля 2022, 01:13

      В Краснодаре снегопад, это Питер виноват!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2134

      alefreddy > paracetamol 6 апреля 2022, 19:40

      присмотрись Зину где нибудь так прибивают судьи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 апреля 2022, 20:59

      Совсем непонятная ситуация , в случае с вне игры ВАР вмешался и правильно гол отменило , в случае с Бека , почему то решили игнорировать хотя удаление 500 % , и такие ошибке в каждом матче Спартака , хочешь не хочешь а поверишь что это не случайность ,,,,

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry > slavutiq70 5 апреля 2022, 21:16

      для того, "за кого" работает ВАР, надо вспомнить, кому это было выгодно и кто "выиграл" тендер на обслуживание ВАР - газпрём-медиа-групп..!!! РФС, РПЛ, ВАР, КДК, ЭСК - всех прижал лакированный ботинок Миллера...(

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 апреля 2022, 20:35

      Почитал тут реквиемы., ну логика у вас парни скажу прям пиндосоанглосакская..
      У них всегда и во всем виноваты русские, а у вас - Зенит и Газпром..

      Ну наверное вам так легче воспринимать действительность..
      А главное есть назначенный "враг"..
      И зачем головушку глумить?!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > BarStep 5 апреля 2022, 20:56

      Тебе лишь бы бред написать: при чем здесь русские, при чем англосаксы - захотел быть в тренде телевизора. Ваш же газпромовский ЭСК признал очередную судейскую ошибку против Спартака, т.е. вы сами себя во "враги" (твой термин) назначаете, спасибо за признание.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 5 апреля 2022, 20:03

      Если даже учесть что какой то заговор и есть, то складывается ощущение что это делается потому что могут делать. Указывают место что ли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 5 апреля 2022, 19:52

      и как ВАР за это будет наказан, Карасёв мог не разглядеть, но ВАР то почему слепой???

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28519

      JTherry > portero 5 апреля 2022, 20:06

      зато ВАР почему-то вмешался в трактовку офсайда, хотя не имел права, отказавшись до матча от "красных линий"... все и всё видели, на ВАР сидят "кроты" и крысы, выполняющие "госзаказ" отдельно взятых клупов...

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > JTherry 5 апреля 2022, 21:45

      один раз - случайность.3- конкретный закадос. и какие будут приняты меры. а- никакие. когда вара не было .ладно. а сейчас три лариски смотрят 5 повторов и волшебные очки дают изумительные результаты. ни дать ни взять басня "лариски и очко"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 5 апреля 2022, 19:51

      А я уж думал, что это "фэйки" со стороны Спартака. Спасибо, образумили. А за такой "проступок" во время "спецопераций" судьям пятнашка полагается?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 5 апреля 2022, 19:49

      Рано панику подняли, до побития позапрошлогоднего рекорда, 10 матчей подряд судейства против Спартака, ещё 8 матчей ждать.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11