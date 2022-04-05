Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд

ЭСК РФС признал ошибочным решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча против «Спартака» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что VAR в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», – объяснили решение в комиссии.

Судьи ошиблись в пользу соперника «Спартака» в третьем туре подряд. В 21-м туре был ошибочно назначен пенальти в пользу «Краснодара» (1:2), а в 22-м туре судья ошибся, не удалив защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.

Все эти решения ЭСК РФС признал ошибочным.