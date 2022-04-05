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Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд

5 апреля 2022, 19:26
27

ЭСК РФС признал ошибочным решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча против «Спартака» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что VAR в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», – объяснили решение в комиссии.

Судьи ошиблись в пользу соперника «Спартака» в третьем туре подряд. В 21-м туре был ошибочно назначен пенальти в пользу «Краснодара» (1:2), а в 22-м туре судья ошибся, не удалив защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.

Все эти решения ЭСК РФС признал ошибочным.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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Павелий
1649176589
И это ещё только те случаи, когда структуры РФС признали нарушения. А сколько было игнора, фотошопа футболки Мозеса и т.п.? #судитеспартаккакзенит
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lordmrv
1649176770
Ну и какие санкции к судьям будут применены? Дополнительная премия?
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шахта Заполярная
1649176880
Вар и вмешался, что бы гол Спартаковский отменить, ДАЖЕ УМУДРИЛСЯ ЛИНИЮ ВНЕ ИГРЫ ПОД СНЕГОМ ПРОВЕСТИ, а тут надо было удалять игрока паровозов, за грубую игру, но этого не было в сценарии и вар ОСЛЕП.
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NewLife
1649176900
Судьями руководит серийный маньяк с паранойей против Спартака и за синит/сочи.
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rash1959
1649177499
А я уж думал, что это "фэйки" со стороны Спартака. Спасибо, образумили. А за такой "проступок" во время "спецопераций" судьям пятнашка полагается?
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portero
1649177576
и как ВАР за это будет наказан, Карасёв мог не разглядеть, но ВАР то почему слепой???
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BarStep
1649180128
Почитал тут реквиемы., ну логика у вас парни скажу прям пиндосоанглосакская.. У них всегда и во всем виноваты русские, а у вас - Зенит и Газпром.. Ну наверное вам так легче воспринимать действительность.. А главное есть назначенный "враг".. И зачем головушку глумить?!
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slavа0508
1649181549
Совсем непонятная ситуация , в случае с вне игры ВАР вмешался и правильно гол отменило , в случае с Бека , почему то решили игнорировать хотя удаление 500 % , и такие ошибке в каждом матче Спартака , хочешь не хочешь а поверишь что это не случайность ,,,,
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alefreddy
1649184619
ГазПром рулит так и дальше будет не только со Спартаком
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zigbert
1649230036
Разучились судьи выполнять свою работу объективно. А ведь у них есть все чтобы определить спорный эпизод. Идет Спартак внизу турнирной таблицы, значит можно его добить. Судей конечно накажут но как вернуть недобранные очки?
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