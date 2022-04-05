Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем туре подряд

Разучились судьи выполнять свою работу объективно. А ведь у них есть все чтобы определить спорный эпизод. Идет Спартак внизу турнирной таблицы, значит можно его добить. Судей конечно накажут но как вернуть недобранные очки?
ЭСК РФС признал ошибочным решение Сергея Карасева не удалять полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча против «Спартака» (1:0) в 23-м туре РПЛ.
«Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.
Комиссия считает, что VAR в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода», – объяснили решение в комиссии.
Судьи ошиблись в пользу соперника «Спартака» в третьем туре подряд. В 21-м туре был ошибочно назначен пенальти в пользу «Краснодара» (1:2), а в 22-м туре судья ошибся, не удалив защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на Айртоне.
Все эти решения ЭСК РФС признал ошибочным.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.