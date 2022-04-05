Завтра РФС может отстранить некоторых арбитров до конца сезона из-за ошибок

Беспринципность твоё ремесло, Хачатурянц!
Руководство российского футбола крайне недовольно работой арбитров весной и в частности в прошедшем туре РПЛ.
- ЭСК РФС признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
- Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.
По информации «СЭ», завтра, 6 апреля, состоится экстренное заседание судейского комитета РФС, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки.
Скорее всего, некоторых арбитров могут отстранить до конца текущего сезона.