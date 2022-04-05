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    Завтра РФС может отстранить некоторых арбитров до конца сезона из-за ошибок

    Руководство российского футбола крайне недовольно работой арбитров весной и в частности в прошедшем туре РПЛ.

    • ЭСК РФС признала 3 ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ.
    • Судьи ошиблись против «Спартака» в третьем матче подряд.

    По информации «СЭ», завтра, 6 апреля, состоится экстренное заседание судейского комитета РФС, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки.

    Скорее всего, некоторых арбитров могут отстранить до конца текущего сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2022 21:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 6 апреля 2022, 08:44

      Беспринципность твоё ремесло, Хачатурянц!

      2
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      Рейтинг: +310

      crf575757 6 апреля 2022, 07:35

      Господин Хачатурянц! Вы же отстранили полностью дискредитировавшего себя как судью КАЗАРЦЕВА навсегда, а он опять судит!!!! Как это понимать!!!???

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 01:06

      3 ошибки признал, а Ионов, вроде как, симулировал. Но не это главное. Урал и Быки недобрали очков, а известные взяточники из морквабада их получили. Сколько это будет продолжаться, вот что главное!

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh 5 апреля 2022, 23:54

      А Хачатурянц что,дальше работать останется? Он до этого ничего не слышал,ничего не видел? Этот пёс,похоже,всему этому реально способствовал.Ау, РФС ?

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > playsh 6 апреля 2022, 01:02

      Он деньги, уплаченные за кресло, отрабатывал. И вообще, не может же он работать без прибыли. Сейчас рыночные отношения!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 апреля 2022, 22:30

      Заказ выполнен , сезон сделан можно и отстранять ,,,,

      4
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 5 апреля 2022, 22:17

      Иванова пожизненно пожалуйста. Пусть в магнит идёт товар по полкам раскладывать.

      7
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      Рейтинг: +67331

      portero 5 апреля 2022, 22:15

      Посмотрим кого отстранят, может опчть выкрутас какой выдадут... где ВАР, а где главный косясил...

      2
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      Рейтинг: +2135

      alefreddy 5 апреля 2022, 22:02

      Давно пора а некоторых и за другие ошибки до конца сезона.И еще лишить денег за эти игры вообще

      3
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      Рейтинг: +28519

      JTherry > alefreddy 5 апреля 2022, 23:21

      судьям основные деньги платит не ЭСК: ЗП - это малая часть "денежного айсберга", большую часть оплачивают заказчики их госкомпаний и букмекеры...

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 апреля 2022, 21:55

      Пусть для начала себя отстранят

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 5 апреля 2022, 21:49

      Так меры нужны: накосячил - в ФНЛ игр на 5. там отработал хорошо (получил нормальные оценки), можно возвращать. Там косяк - лигой ниже и с теми же условиями. И пробуй возвращайся. Нет, значит не профпригоден

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