Вилков: «Главные эксперты по судейству – комментаторы «Матч ТВ». Они элементарных вещей не знают»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал эпизод из матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1), который обслуживал Андрей Сухой.

– Судьям нужен руководитель. Сейчас какие-от временные начальники. А главные эксперты по судейству у нас – комментаторы с «Матч ТВ».

– Чувствуется ирония в ваших словах.

– Они элементарных вещей не знают в судействе! Что они могут объяснить публике? Упрекали тут арбитра Сухого, почему он не пошел смотреть монитор, когда был эпизод с нарушением правил против Смолова в матче «Краснодар» – «Динамо». Но главный судья не мог смотреть этот момент.

– Почему?

– Потому что это техническое решение VAR. Фол был, да, что Сухой зафиксировал. Он назначил штрафной. А видеоассистенты на повторе увидели, что фол был внутри штрафной. Это как в моментах с «вне игры». Когда гол забивают из офсайда, главного арбитра не зовут смотреть монитор. Просто отменяется взятие ворот. Так и тут. Арбитр идет к монитору, когда есть грубая ошибка – или касающаяся назначения пенальти, или вынесения карточек.