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  • Вилков: «Главные эксперты по судейству – комментаторы «Матч ТВ». Они элементарных вещей не знают»

Вилков: «Главные эксперты по судейству – комментаторы «Матч ТВ». Они элементарных вещей не знают»

6 апреля 2022, 09:49
9

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал эпизод из матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1), который обслуживал Андрей Сухой.

– Судьям нужен руководитель. Сейчас какие-от временные начальники. А главные эксперты по судейству у нас – комментаторы с «Матч ТВ».

– Чувствуется ирония в ваших словах.

– Они элементарных вещей не знают в судействе! Что они могут объяснить публике? Упрекали тут арбитра Сухого, почему он не пошел смотреть монитор, когда был эпизод с нарушением правил против Смолова в матче «Краснодар» – «Динамо». Но главный судья не мог смотреть этот момент.

– Почему?

– Потому что это техническое решение VAR. Фол был, да, что Сухой зафиксировал. Он назначил штрафной. А видеоассистенты на повторе увидели, что фол был внутри штрафной. Это как в моментах с «вне игры». Когда гол забивают из офсайда, главного арбитра не зовут смотреть монитор. Просто отменяется взятие ворот. Так и тут. Арбитр идет к монитору, когда есть грубая ошибка – или касающаяся назначения пенальти, или вынесения карточек.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Вилков Михаил Сухой Алексей
Комментарии (9)
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Atyrau85
1649227981
Иногда складывается впечатление, что комментаторы и вправду больше знают или по крайней мере верно трактуют эпизод, чем судьи на ВАРе.
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Artemka444
1649229302
Фигню несёт какую то
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guron88
1649230531
Сам себе противоречит, этот Вилков. Почитайте текст внимательно.
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NewLife
1649231849
"Они элементарных вещей не знают в судействе!" Вилков, а ты то знаешь слово "произвол" ?
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TOMSON
1649235318
Я бы согласился, но есть одно но. При просмотре крупных международных турниров, как ЧЕ, ЛЧ, ЧМ вот в 99 моментах из 100 все и всем прекрасно понятно. А этот 1 из 100, как в матче с Данией и Англией, прям действительно очень спорный даже при просмотре повтора. У нас же, что не тур то новые правила и просто куча непонятных эпизодов. Именно непонятных, тк потом эти эпизоды никто толком объяснить не может. А практика отстранений совсем смешна. Вытянули условное Динамо на победу, посидел пару месяцев и опять судишь. Тут нужно более серьезное наказание и возможно не только судей.. По мне искусственно тянут одних и тормозят других создавая интригу в чемпионате. Другого объяснения у меня такому судейству нет.
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raritet
1649235947
В том все и дело. Комментаторы , выступая в роли экспертов, как ни странно это было бы , но дают более точное объяснение , чем судьи. А о чем это говорит? Все и так давно знают. А последний тур- это вообще злая карикатура на наше судейство.
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Павелий
1649236366
Вилков: "Они не знают главных вещей: 1)Деньги от Газпрома не пахнут. 2)Смотри пункт 1."
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portero
1649255323
Стоп, значит наказали Сухого, а должны были ВАР штрафовать и выгонять пожизненно... Клоунада...
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