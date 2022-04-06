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Вилков: «Главные эксперты по судейству – комментаторы «Матч ТВ». Они элементарных вещей не знают»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал эпизод из матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (0:1), который обслуживал Андрей Сухой.

– Судьям нужен руководитель. Сейчас какие-от временные начальники. А главные эксперты по судейству у нас – комментаторы с «Матч ТВ».

– Чувствуется ирония в ваших словах.

– Они элементарных вещей не знают в судействе! Что они могут объяснить публике? Упрекали тут арбитра Сухого, почему он не пошел смотреть монитор, когда был эпизод с нарушением правил против Смолова в матче «Краснодар» – «Динамо». Но главный судья не мог смотреть этот момент.

– Почему?

– Потому что это техническое решение VAR. Фол был, да, что Сухой зафиксировал. Он назначил штрафной. А видеоассистенты на повторе увидели, что фол был внутри штрафной. Это как в моментах с «вне игры». Когда гол забивают из офсайда, главного арбитра не зовут смотреть монитор. Просто отменяется взятие ворот. Так и тут. Арбитр идет к монитору, когда есть грубая ошибка – или касающаяся назначения пенальти, или вынесения карточек.

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Источник: Sport24

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06.04.2022 09:49
Комментарии13
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    Рейтинг: +668

    Докторо123 7 апреля, 10:02

    вилков сам - то хоть понял что сказал ? То что происходит в РПЛ - это НЕФУТБОЛ !!! Почему это происходит ???????????????????????????????

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 17:28

    Стоп, значит наказали Сухого, а должны были ВАР штрафовать и выгонять пожизненно...
    Клоунада...

    1
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 13:05

    Вот Похмелий видимо знает , пахнут деньги от Газпрома или нет . Вилка про "деньговые" запахи ничего не рассказывал .
    Может "профессор" и за запах лукойловских денег нам расскажет ? Предлагаю заинтересованным скинуться на 0,5 ( "профессор" без гонорара общаться отказывается ).

    1
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    Рейтинг: +5195

    Павелий 6 апреля, 12:12

    Вилков: "Они не знают главных вещей: 1)Деньги от Газпрома не пахнут. 2)Смотри пункт 1."

    3
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    Рейтинг: +3734

    raritet 6 апреля, 12:05

    В том все и дело. Комментаторы , выступая в роли экспертов, как ни странно это было бы , но дают более точное объяснение , чем судьи. А о чем это говорит? Все и так давно знают. А последний тур- это вообще злая карикатура на наше судейство.

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    Рейтинг: +5019

    TOMSON 6 апреля, 11:55

    Я бы согласился, но есть одно но. При просмотре крупных международных турниров, как ЧЕ, ЛЧ, ЧМ вот в 99 моментах из 100 все и всем прекрасно понятно. А этот 1 из 100, как в матче с Данией и Англией, прям действительно очень спорный даже при просмотре повтора.
    У нас же, что не тур то новые правила и просто куча непонятных эпизодов. Именно непонятных, тк потом эти эпизоды никто толком объяснить не может. А практика отстранений совсем смешна. Вытянули условное Динамо на победу, посидел пару месяцев и опять судишь. Тут нужно более серьезное наказание и возможно не только судей..
    По мне искусственно тянут одних и тормозят других создавая интригу в чемпионате. Другого объяснения у меня такому судейству нет.

    1
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    Рейтинг: +652

    sined1951 > TOMSON 6 апреля, 15:51

    На счет "о тянут и тормозят" полностью согласен. Если судьи не будут тянуть и тормозить, их будут отлучать от футбола навечно.

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 10:57

    "Они элементарных вещей не знают в судействе!" Вилков, а ты то знаешь слово "произвол" ?

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 10:45

    Вилкова на мыло!!! Еще рот тут открывает. Не нравится работа - ищи ДРУГУЮ!..(

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    Рейтинг: +395

    guron88 6 апреля, 10:35

    Сам себе противоречит, этот Вилков. Почитайте текст внимательно.

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    Рейтинг: +1034

    Artemka444 6 апреля, 10:15

    Фигню несёт какую то

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