Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к тому, что президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с ЦСКА (2:2) назвал судей «козлами».
«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.
«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.
- «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
- Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
- Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры.
- Вилкова год назад пожизненно отстранили от от судейства.
Источник: Sport24