Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

Я до сих пор не понимаю, почему не применяют уголовное право в т.к. "спорте". За границей - применяют. Не надо "козлов" - надо УД возбуждать. И против судей, и, кстати, против руководителей клубов. Тогда сразу одни перестанут подсуживать, а другие - начнут сдерживать эмоции.
Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к тому, что президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с ЦСКА (2:2) назвал судей «козлами».
«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.
«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.
- «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
- Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
- Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры.
- Вилкова год назад пожизненно отстранили от от судейства.