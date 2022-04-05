Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к тому, что президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с ЦСКА (2:2) назвал судей «козлами».

«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.

«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.