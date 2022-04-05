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  • Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

5 апреля 2022, 17:52
9

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к тому, что президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с ЦСКА (2:2) назвал судей «козлами».

«Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.

«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.

  • «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
  • Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
  • Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры.
  • Вилкова год назад пожизненно отстранили от от судейства.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Иванов Григорий Вилков Михаил
Комментарии (9)
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gunstilzit
1649171809
«Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков. -Да ладно тебе,козёл,нам то не гони!
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slavа0508
1649172337
Сказал козёл ,,,
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slavа0508
1649173031
А вообще не нашим арбитрам рот открывать ,,,только последний тур ,,,Краснодару поставили просто откровенно липовый педаль , нарушение в метре от штрафной ,,,,В матче Спартак - Локо , игрока Бека - Бека просто обязаны были удалить ,,,,то есть результат в этих двух матчах сделали не игроки а арбитр и это только два матча которые я смотрел ,,,,думаю и в остальных не обошлось без косяков ,,,,
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B.G.
1649173254
На кол вилкова!
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Armani nn
1649175144
Ребят,Козел резанный пробовал кто?Хочу услышать отзывы??
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portero
1649177839
один из козлов, пасть раскрыл, я бы понял еслиб они не смотрели повторы у монитора, но ведь эти падлы смотрели и видели всё....
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OOOVVV.
1649179967
А что, козёл не так обидно, вот если бы ещё БЕЗРОГИЙ, это уже оскорбление)))))
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paracetamol
1649197237
Тебя, козла, из судейства выгнали наконец, сиди и помалкивай в тряпочку. А то могли бы и уголовку пришить за взятки!
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житель СПб
1649218066
Я до сих пор не понимаю, почему не применяют уголовное право в т.к. "спорте". За границей - применяют. Не надо "козлов" - надо УД возбуждать. И против судей, и, кстати, против руководителей клубов. Тогда сразу одни перестанут подсуживать, а другие - начнут сдерживать эмоции.
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