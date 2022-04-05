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    Вилков: «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов РПЛ»

    Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к тому, что президент «Урала» Григорий Иванов после ничьей с ЦСКА (2:2) назвал судей «козлами».

    «Знаете, если бы судьям разрешили высказываться вслух, как это делают руководители клубов, тренеры, вы бы еще не такие формулировки услышали.

    «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.

    • «Урал» упустил победу над ЦСКА из-за гола с пенальти в компенсированное время.
    • Матч обслуживала бригада Игоря Панина.
    • Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры.
    • Вилкова год назад пожизненно отстранили от от судейства.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2022 17:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2022, 07:07

      Я до сих пор не понимаю, почему не применяют уголовное право в т.к. "спорте". За границей - применяют. Не надо "козлов" - надо УД возбуждать. И против судей, и, кстати, против руководителей клубов. Тогда сразу одни перестанут подсуживать, а другие - начнут сдерживать эмоции.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 01:20

      Тебя, козла, из судейства выгнали наконец, сиди и помалкивай в тряпочку. А то могли бы и уголовку пришить за взятки!

      0
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 5 апреля 2022, 20:32

      А что, козёл не так обидно, вот если бы ещё БЕЗРОГИЙ, это уже оскорбление)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 5 апреля 2022, 19:57

      один из козлов, пасть раскрыл, я бы понял еслиб они не смотрели повторы у монитора, но ведь эти падлы смотрели и видели всё....

      2
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 5 апреля 2022, 19:12

      Ребят,Козел резанный пробовал кто?Хочу услышать отзывы??

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 5 апреля 2022, 18:40

      На кол вилкова!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 апреля 2022, 18:37

      А вообще не нашим арбитрам рот открывать ,,,только последний тур ,,,Краснодару поставили просто откровенно липовый педаль , нарушение в метре от штрафной ,,,,В матче Спартак - Локо , игрока Бека - Бека просто обязаны были удалить ,,,,то есть результат в этих двух матчах сделали не игроки а арбитр и это только два матча которые я смотрел ,,,,думаю и в остальных не обошлось без косяков ,,,,

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 5 апреля 2022, 18:25

      Сказал козёл ,,,

      4
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 5 апреля 2022, 18:16

      «Козел» – это было бы самое ласковое слово в адрес некоторых руководителей клубов», – сказал Вилков.
      -Да ладно тебе,козёл,нам то не гони!

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