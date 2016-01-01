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Ари: «С радостью рассмотрю предложение из России. Знаю о проблемах, но чемпионат хороший»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил, что готов вернуться в РПЛ.

– В РПЛ не собираетесь возвращаться?

– В России пока нет конкретных вариантов. Поэтому сложно говорить о возвращении.

– Но если поступит предложение, будете его рассматривать, несмотря на политическую ситуацию?

– Конечно, буду рассматривать. Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия – это мой второй дом. Я провел там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина.

  • Форвард покинул «Краснодар» летом 2021 года.
  • На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
  • Ари выступал в России с 2010 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 23 минуты назад

    россиянин захотел домой ностальгия замучила))))))))

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    Рейтинг: +61345

    portero 1 час назад

    Так не будут платить как раньше, да и играть ты уже немог как раньше..

    1
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    Рейтинг: +164

    evgeniy.slam 2 часа назад

    Деньги не пахнут

    1
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