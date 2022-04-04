Ари: «С радостью рассмотрю предложение из России. Знаю о проблемах, но чемпионат хороший»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил, что готов вернуться в РПЛ.
– В РПЛ не собираетесь возвращаться?
– В России пока нет конкретных вариантов. Поэтому сложно говорить о возвращении.
– Но если поступит предложение, будете его рассматривать, несмотря на политическую ситуацию?
– Конечно, буду рассматривать. Знаю, что у РПЛ есть проблемы, но чемпионат там хороший. Так что, если будут варианты, с радостью их изучу. Россия – это мой второй дом. Я провел там почти половину моей жизни. Для меня это вторая родина.
- Форвард покинул «Краснодар» летом 2021 года.
- На счету игрока есть 2 матча за сборную России.
- Ари выступал в России с 2010 года.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: «РБ Спорт»