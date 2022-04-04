Быстров: «Дайте Панину статуэтку, он был лучшим игроком матча ЦСКА – «Урал»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал судью Игоря Панина. Арбитр судил матч между ЦСКА и «Уралом» (2:2).

«Лучшим игроком матча был судья, дайте ему статуэтку. Все футбольные и не футбольные люди в стране видят повторы, а почему судья их не видит?

Сегодня сомнений перед игрой не было, что ЦСКА возьмет три очка, но «Урал» с этим был не согласен. Игроки вышли играть в футбол не хуже, а в чем-то даже лучше. «Урал» заслуженно должен был победить, но, к сожалению, на результат начинает влиять судья. Он ставит пенальти, что позволяет армейцам сравнять счет, а через минуту за такое же нарушение, где все видят, что это 11-метровый в ворота ЦСКА, он не ставит», – сказал Быстров.

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