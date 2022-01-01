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Сборная Польши – о словах ведущего «Матч ТВ»: «Не хотим комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой»

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Антона Анисимова, который назвал национальную команду «мерзкими тварями» и пожелал «крупнейшего провала» на ЧМ-2022.

«Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой», – сказал Квятковский.

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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Источник: Metaratings

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Комментарии12
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    Рейтинг: +51

    Теркчанин 51 минуту назад

    Если бы даже не отменили матч с Польшей,там Россия проиграла бы стопудово,нет у нас Левандовских к сожалению.

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    Рейтинг: +1832

    Олег1204 1 час назад

    Не, я конеш желаю Польше полной ж.пы огурцов на ЧМ, но публично оскорблять считаю не приемлемо. Достаточно было сказать что буду мол болеть за соперников Польши и все.

    3
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    Рейтинг: +1959

    B.G. > Олег1204 5 минут назад

    Эмоции )

    0
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    Рейтинг: +40

    Аден 1 час назад

    Анисимов красава, а курвам польским полнейшего провала.

    2
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    Рейтинг: +1230

    Сергей Каспийский 1 час назад

    СССР допустил ошибку в отношении Польши, поддерживая эту страну по итогам 2-й мировой *****. Довод был такой - каждый 4-й поляк был убит, поэтому стране в компенсацию отошли земли Германии.
    Однако из 38 миллионов, из 6 миллионов убитых - 4 миллиона были евреи. Из 25 миллионов поляков было убито 1 миллион.
    Земли Германии нужно было отдавать ЕВРЕЯМ, а не Польше.

    4
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    Рейтинг: +24064

    bset 2 часа назад

    Крупнейший провал ждет Россию в ближайшие годы. И в плане футбола, и в плане экономики. А Польше можно только позавидовать - из отсталой коммунистической страны сделали мощную экономику, которая стремится к сильнейшим экономикам мира. А мы с таким количеством ресурсов и близко не стоим. Стыдно должно быть. У нас на пару лет палки в колеса перестань вставлять и люди сами начнут открывать бизнес и производство. У нас очень образованное население. Как представитель IT-сферы могу сказать, что наши в тех же штатах играют ведущие роли в развитии отросли. Они бы с удовольствием все это создавали бы в России, если бы на то были нормальные условия.

    3
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    Рейтинг: +161

    evgeniy.slam > bset 1 час назад

    Что же ты тогда сидишь тут диванный воин и пишешь на Русском великом? Катись в Польшу и восхваляй ее там

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    Рейтинг: +10

    etl1 > evgeniy.slam 36 минут назад

    Когда ДИКАРЮ нечего сказать, он всегда куда-то посылает, т.к. нечем возразить. Ставлю тебе ЛАЙКИ-много-много.

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    Рейтинг: +2751

    СуперПАВ9 2 часа назад

    Я полностью согласен с ведущем желаю ляхам опозорится на чм у всех поляков с психикой не все впорядке

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    Рейтинг: +5142

    rash1959 > СуперПАВ9 1 час назад

    Ну дела поляков, позоры и успехи в их руках-ногах, а наши дела - в жопе, очень надолго.

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    Рейтинг: +51

    Теркчанин > rash1959 52 минуты назад

    Вот именно

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    Рейтинг: +10

    etl1 > СуперПАВ9 33 минуты назад

    Психи, тот кто воюет. Те кто уровень жизни поднимает-это ЛЮДИ. У нас в головах всё уже давно перепутано.

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