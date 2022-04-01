Сборная Польши – о словах ведущего «Матч ТВ»: «Не хотим комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой»

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский отреагировал на слова ведущего «Матч ТВ» Антона Анисимова, который назвал национальную команду «мерзкими тварями» и пожелал «крупнейшего провала» на ЧМ-2022.

«Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой», – сказал Квятковский.

Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.

Турнир состоится в ноябре-декабре.

В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

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