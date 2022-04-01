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Главные новости дня. Россию не исключили из ФИФА, «Спартак» может отказаться от всех легионеров, Хвича не вернется в «Рубин»

1 апреля 2022, 00:59
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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inzek
1648766800
ну слава Богу, а то сколько в ФИФУ не пишу, не понимают...теперь точно поймут)
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semm
1648790869
Хвичу можно и понять, раз так вышло - да и всех легионеров я понимаю в сложившейся ситуации; тем интересней: вот мы и узнаем настоящую цену современного российского футбола и поймём наконец то: настоящую суть футбола
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