Главные новости дня. Россию не исключили из ФИФА, «Спартак» может отказаться от всех легионеров, Хвича не вернется в «Рубин»

Определились 29 из 32 участников чемпионата мира в Катаре и состав всех корзин при жеребьевке групп

Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех нигерийцев из дубля

Сборная России опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство Пакистана, Зимбабве и Кении

Русский стал одним из шести официальных языков ФИФА

РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ после вердикта CAS. Некоторые судьи арбитража не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления

«Спартак» может отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем. Айртон уже ушел во «Фламенго»

«Рубин» подтвердил расторжение контракта с Хвичей

Месси и Неймар могут покинуть «ПСЖ», если клуб сменит вектор развития. Аргентинец не вернется в «Барселону» при действующем руководстве

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