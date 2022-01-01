Главные новости дня. Россию не исключили из ФИФА, «Спартак» может отказаться от всех легионеров, Хвича не вернется в «Рубин»

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +791

    inzek 33 минуты назад

    ну слава Богу, а то сколько в ФИФУ не пишу, не понимают...теперь точно поймут)

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