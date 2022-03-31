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Месси и Неймар могут покинуть «ПСЖ», если клуб сменит вектор развития

В «ПСЖ» не исключают продажу форвардов Лионеля Месси и Неймара во время летнего трансферного окна.

Уход аргентинца и бразильца может произойти, если клуб сменит вектор развития.

Руководство парижан очень недовольно ранним вылетом из Лиги чемпионов от «Реала», поэтому всерьез задумалось о глобальных переменах.

При этом допускается, что Месси и Неймара оставят в «ПСЖ» еще на год в маркетинговых целях перед ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник: Le10Sport

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31.03.2022 23:35
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