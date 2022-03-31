⚡ «Рубин» подтвердил расторжение контракта с Хвичей

Наконец-то сага с Квичей закончилась. Удачи ему. Когда, как не сейчас, можно строить новую команду. Вылет нам не грозит. А те кто ушли, значит не такие и хорошие были-раз оставили команду далеко не в лидерах-спасибо им, всё равно некоторые матчи были идеальными.
Полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин» на постоянной основе. Это подтвердила пресс-служба казанского клуба.
«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе.
Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире.
А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – говорится в комментарии пресс-службы.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- Неделю назад хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.
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