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⚡ «Рубин» подтвердил расторжение контракта с Хвичей

31 марта 2022, 23:21
4

Полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин» на постоянной основе. Это подтвердила пресс-служба казанского клуба.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе.

Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире.

А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – говорится в комментарии пресс-службы.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • Неделю назад хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Бт Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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Lilipyt
1648759236
Надо легионерам поддержать Украину и перейти в их чемпионат)))
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Рубинище
1648760217
Наконец-то сага с Квичей закончилась. Удачи ему. Когда, как не сейчас, можно строить новую команду. Вылет нам не грозит. А те кто ушли, значит не такие и хорошие были-раз оставили команду далеко не в лидерах-спасибо им, всё равно некоторые матчи были идеальными.
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Hoahin
1648762774
Нормально так с игроком за 15 миллионов просто так расторгнуть контракт...
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Теркчанин
1648795143
Очень жаль,это был лучший игрок во всем РПЛ,наблюдать за его игрой было одно удовольствие.
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