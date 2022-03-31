⚡ «Рубин» подтвердил расторжение контракта с Хвичей

Полузащитник Хвича Кварацхелия покинул «Рубин» на постоянной основе. Это подтвердила пресс-служба казанского клуба.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе.

Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире.

А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – говорится в комментарии пресс-службы.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

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