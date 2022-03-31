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Определились 29 из 32 участников чемпионата мира в Катаре

31 марта 2022, 07:52
2

Сборные Мексики и США обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

На данный момент известны 29 участников чемпионата мира в Катаре.

Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор, Канада, Гана, Сенегал, Португалия, Польша, Марокко, Тунис, Камерун, США и Мексика.

  • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: «Бомбардир»
Весь мир США Мексика
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1648705360
Ну еще Коста-Рика которая разнесет Зеландию, Австралия или Перу и укропы, где их явно будут протаскивать сперва против кельтов, а потом и в финале против Уэльса
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гор ген
1648716695
главное нет орков меньше вони
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