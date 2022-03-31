Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления («РБ Спорт»)

Некоторые судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) отказываются рассматривать иски РФС против ФИФА и УЕФА из-за политического давления.

ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в международных турнирах.

«Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

По информации «РБ Спорт», судьи понимают, что юридически у ФИФА и УЕФА не было оснований отстранять российские команды. На арбитров могут надавить, чтобы отказать РФС в исках.

Сегодня ФИФА решила не исключать Россию из состава организации и утвердила русский язык одним из своих официальных языков.

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