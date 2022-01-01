Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления («РБ Спорт»)

Кто бы сомневался. Все эти либерастические рассусоливания про "верховенство закона", "демократичекие ценности", "правовые основания" давно пора выбросить на помойку, как пришедшие в полную негодность. В чем сила, брат? ©
Некоторые судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) отказываются рассматривать иски РФС против ФИФА и УЕФА из-за политического давления.
- ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в международных турнирах.
- «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
- Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
По информации «РБ Спорт», судьи понимают, что юридически у ФИФА и УЕФА не было оснований отстранять российские команды. На арбитров могут надавить, чтобы отказать РФС в исках.
Сегодня ФИФА решила не исключать Россию из состава организации и утвердила русский язык одним из своих официальных языков.
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