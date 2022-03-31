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  • Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления («РБ Спорт»)

Некоторые судьи CAS не хотят рассматривать иски РФС из-за политического давления («РБ Спорт»)

31 марта 2022, 18:08
10

Некоторые судьи Спортивного арбитражного суда (CAS) отказываются рассматривать иски РФС против ФИФА и УЕФА из-за политического давления.

  • ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в международных турнирах.
  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

По информации «РБ Спорт», судьи понимают, что юридически у ФИФА и УЕФА не было оснований отстранять российские команды. На арбитров могут надавить, чтобы отказать РФС в исках.

Сегодня ФИФА решила не исключать Россию из состава организации и утвердила русский язык одним из своих официальных языков.

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Источник: «РБ Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (10)
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Беспонтий
1648740041
химки задавят авторитетом терюшкова
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Fusballer
1648742184
Ясно, что на многие инстанции и бизнес было оказано давление. Дерьмократия во всей красе.
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portero
1648751074
Кругом ложь, обидно когда она потоком с экранов, говорящие головы звиздят непереставая.....
Ответить
Lilipyt
1648759689
Эти подачки с официальным языком ни кому не вперлись. Решили беспределить идите до конца!
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