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Русский стал одним из шести официальных языков ФИФА

В Дохе проходит 72-й конгресс ФИФА.

В ходе заседания ФИФА утвердила русский язык в качестве одного из шести официальных языков организации. За проголосовали 187 членов конгресса, против – четыре.

В список официальных языков организации помимо русского входят английский, французский, немецкий и испанский. На конгрессе также должны рассмотреть вопрос включения в число официальных португальского и арабского языков.

  • ФИФА решила не исключать Россию из состава организации.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: сайт ФИФА

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