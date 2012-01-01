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Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам анонсировал подачу жалобы в ФИФА.

Цель – добиться переигровки матча с Сенегалом в отборочном турнире ЧМ-2022.

По словам Аллама, сенегальские организаторы игры имели проблемы с логистикой – сборная Египта выехала из отеля позже оговоренного срока, а затем автобус долго стоял возле стадиона по неизвестным причинам.

Кроме того, футболисты подверглись нападкам со стороны болельщиков Сенегала.

  • Египет не вышел на чемпионат мира.
  • В решающем матче Сенегал выиграл в серии пенальти.
  • Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.

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Источник: Youm7

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4545

    алдан2014 23 минуты назад

    Ещё одни хлюздоперы. Будет смешно,если будет переигровка

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    Рейтинг: +15026

    Cleaner 30 минут назад

    Оштрафуют сенегальцев на 5000 тугриков и на этом все закончится. Ну и следующую игру прикажут провести без зрителей. На таком уровне переигровок не бывает.

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