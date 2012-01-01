Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

Ещё одни хлюздоперы. Будет смешно,если будет переигровка
Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам анонсировал подачу жалобы в ФИФА.
Цель – добиться переигровки матча с Сенегалом в отборочном турнире ЧМ-2022.
По словам Аллама, сенегальские организаторы игры имели проблемы с логистикой – сборная Египта выехала из отеля позже оговоренного срока, а затем автобус долго стоял возле стадиона по неизвестным причинам.
Кроме того, футболисты подверглись нападкам со стороны болельщиков Сенегала.
- Египет не вышел на чемпионат мира.
- В решающем матче Сенегал выиграл в серии пенальти.
- Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.
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