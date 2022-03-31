Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам анонсировал подачу жалобы в ФИФА.

Цель – добиться переигровки матча с Сенегалом в отборочном турнире ЧМ-2022.

По словам Аллама, сенегальские организаторы игры имели проблемы с логистикой – сборная Египта выехала из отеля позже оговоренного срока, а затем автобус долго стоял возле стадиона по неизвестным причинам.

Кроме того, футболисты подверглись нападкам со стороны болельщиков Сенегала.

Египет не вышел на чемпионат мира.

В решающем матче Сенегал выиграл в серии пенальти.

Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.

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