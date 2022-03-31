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  • Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

Египет будет добиваться переигровки матча с Сенегалом в отборе ЧМ-2022

31 марта 2022, 09:54
3

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам анонсировал подачу жалобы в ФИФА.

Цель – добиться переигровки матча с Сенегалом в отборочном турнире ЧМ-2022.

По словам Аллама, сенегальские организаторы игры имели проблемы с логистикой – сборная Египта выехала из отеля позже оговоренного срока, а затем автобус долго стоял возле стадиона по неизвестным причинам.

Кроме того, футболисты подверглись нападкам со стороны болельщиков Сенегала.

  • Египет не вышел на чемпионат мира.
  • В решающем матче Сенегал выиграл в серии пенальти.
  • Когда Мохамед Салах пробивал 11-метровый, ему активно светили в лицо лазерными указками.

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Источник: Youm7
Африка Египет
Комментарии (3)
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алдан2014
1648712611
Ещё одни хлюздоперы. Будет смешно,если будет переигровка
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TOMSON
1648716799
За лазерные указки нужно наказывать.
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portero
1648721560
Пустая тема, никто им этого не позволит...
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