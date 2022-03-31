«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех нигерийцев из дубля

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что в составе главной команды «Краснодара» могут появиться три легионера из Нигерии.

«Завтра «Краснодару» могут разрешить дозаявить трeх легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за «Краснодар-2». И недавно помогли разгромить «Оренбург» в эпохальном матче с кучей голов и желтых карточек.

С одной стороны – юридический казус, в заявке на этот сезон «Краснодар» восемь вакансий иностранцев уже использовал. С другой – никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор.

Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет. Хотя при этом ситуация неоднозначная.

«Спартак» устами Заремы после матча с «Краснодаром» уже задавался вопросом: зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером?

Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров?

Представляю, сколько бурной радости у «доброжелателей» вызвала бы такая ситуация в «Спартаке». Другими словами – изменение правил в пользу «Краснодара» не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Хотя нигерийским ребятам всего по 18-19 лет», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

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