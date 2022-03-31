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  • «Краснодару» могут разрешить дозаявить трех нигерийцев из дубля

«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех нигерийцев из дубля

31 марта 2022, 11:38
6

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что в составе главной команды «Краснодара» могут появиться три легионера из Нигерии.

«Завтра «Краснодару» могут разрешить дозаявить трeх легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за «Краснодар-2». И недавно помогли разгромить «Оренбург» в эпохальном матче с кучей голов и желтых карточек.

С одной стороны – юридический казус, в заявке на этот сезон «Краснодар» восемь вакансий иностранцев уже использовал. С другой – никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор.

Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет. Хотя при этом ситуация неоднозначная.

«Спартак» устами Заремы после матча с «Краснодаром» уже задавался вопросом: зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером?

Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров?

Представляю, сколько бурной радости у «доброжелателей» вызвала бы такая ситуация в «Спартаке». Другими словами – изменение правил в пользу «Краснодара» не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Хотя нигерийским ребятам всего по 18-19 лет», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Краснодар Олусегун Олакунле Ндука Ифеани Дэвид Окоронкво Джонатан
Комментарии (6)
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Bozigit
1648716283
Все верно. Как то же надо играть
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Hoahin
1648718891
Селюк что ли постарался?
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Slava52
1648719174
Дозаявить до конца сезона, а там уже смотреть на беженцев, Крысовяка сразу во вторую команду и на лавку как подстрекателя
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portero
1648720806
Судья помог разгромить Оренбург, а не мартызаи.
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Фантомас 67
1648726078
А Африка нам санкций и не объявляла. Так что всё логично!
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vsolon
1648729856
академия Галицкого работает......
Ответить
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