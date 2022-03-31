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  • Месси не вернется в «Барселону» при действующем руководстве (TyC Sports)

Месси не вернется в «Барселону» при действующем руководстве (TyC Sports)

31 марта 2022, 21:59
9

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не думает о возвращении в «Барселону».

После слов президента каталонцев Жоана Лапорты о строительстве молодой команды 34-летний футболист даже не рассматривает такой вариант.

Аргентинец может вернуться в клуб через некоторое время, когда там сменится руководство.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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Источник: TyC Sports
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (9)
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Damir07
1648753675
Да он и раньше говорил тоже самое про бартомео только потом из за того что выеживался его потом от туда выгнали )))) кому ты нужен старичек тебе не 24 а 34 следующего президента поменяют через 6 тебе тогда 40 будет и че ты тренером туда вернёшься))) он так разговаривает как будто он вечно кому то нужен будешь ))) все брат твоё время ушло даже в псж пожалели что тебя взяли
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Damir07
1648753771
А нынешнее руководство прав все про 2010 надо забыть идти дальше Надо другую команду строить на правду нельзя обижаться
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Soccerdealer63
1648756187
Давай к нам в РФ. Мы тут постоянно... что-то прошлое строим!))
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Lipatoff
1648756951
Месси легенда, при Лапорте он начал творить историю, при нем и закончил, все логично... Лапорта ничего оскорбительного не сказал, просто Барса это больше, чем клуб и любой играющий в ней футболист, после Месси был вон какой спад,Хави чудом воскресил и дал новый путь, где будут новые звёзды, а Месси он обязательно вернётся, но уже в ином амплуа
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Xiko
1648757740
Обидели беднягу сказав "МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ".
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BlackMurder
1648789350
Бедняга, ему в млс или Китай пора
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zigbert
1648814871
Дело конечно не в руководстве Барселоны. ПСЖ бесплатно его не отдаст да и зарплату Месси попросит немаленькую.
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