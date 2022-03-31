Месси не вернется в «Барселону» при действующем руководстве (TyC Sports)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не думает о возвращении в «Барселону».

После слов президента каталонцев Жоана Лапорты о строительстве молодой команды 34-летний футболист даже не рассматривает такой вариант.

Аргентинец может вернуться в клуб через некоторое время, когда там сменится руководство.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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