Месси не вернется в «Барселону» при действующем руководстве (TyC Sports)

А нынешнее руководство прав все про 2010 надо забыть идти дальше
Надо другую команду строить на правду нельзя обижаться
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не думает о возвращении в «Барселону».
После слов президента каталонцев Жоана Лапорты о строительстве молодой команды 34-летний футболист даже не рассматривает такой вариант.
Аргентинец может вернуться в клуб через некоторое время, когда там сменится руководство.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции