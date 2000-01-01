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Месси не вернется в «Барселону» при действующем руководстве (TyC Sports)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не думает о возвращении в «Барселону».

После слов президента каталонцев Жоана Лапорты о строительстве молодой команды 34-летний футболист даже не рассматривает такой вариант.

Аргентинец может вернуться в клуб через некоторое время, когда там сменится руководство.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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Источник: TyC Sports

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Комментарии3
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    Рейтинг: +545

    Damir07 28 минут назад

    А нынешнее руководство прав все про 2010 надо забыть идти дальше
    Надо другую команду строить на правду нельзя обижаться

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    Рейтинг: +545

    Damir07 30 минут назад

    Да он и раньше говорил тоже самое про бартомео только потом из за того что выеживался его потом от туда выгнали )))) кому ты нужен старичек тебе не 24 а 34 следующего президента поменяют через 6 тебе тогда 40 будет и че ты тренером туда вернёшься))) он так разговаривает как будто он вечно кому то нужен будешь ))) все брат твоё время ушло даже в псж пожалели что тебя взяли

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    Рейтинг: +11586

    DeStar > Damir07 17 минут назад

    ну да , ему уже лет не мало, и уровень в псж не тот. Но как-то надо поуважительнее к одному из лучших игроков в истории футбола. Я сам далеко не фанат месси, но ...

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