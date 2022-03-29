Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» не рассматривается. Мы строим молодую команду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Ни Лео, ни его окружение не обращались ко мне по этому вопросу. Сейчас его возвращение в «Барсу» не рассматривается.

Мы строим молодую команду, которая только начинает работу. Месси – лучший игрок в мире, но мы не думаем о его возвращении. Хотя, конечно, это не было бы шагом назад», – сказал Лапорта.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба аргентинец попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами он выиграл 35 трофеев.

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