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Определился состав всех корзин при жеребьевке групп на ЧМ-2022

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ-2022 по обновленному рейтингу ФИФА.

Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

  • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 14:54
Комментарии7
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    Рейтинг: +3064

    lordmrv 50 минут назад

    Было бы ржачно: Катар, США, Иран и Канада. Жаль что так не возможно.
    Но вариант: Катар, США, Тунис и Уэльс тоже неплох)))

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    Рейтинг: +1690

    Bozigit 51 минуту назад

    А почему США не в первой?) куда смотрит конгресс и байден?). Почему молчит псаки?

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    Рейтинг: +24055

    bset > Bozigit 46 минут назад

    Конгресс и Байден заняты вопросами, касающимися населения и их благополучия. Футбол в США существует на частные деньги, никто из бюджета миллионы не выделяет. И прогнозы, типа "Скоро мы ЧМ выиграем" никто не делает. Или лучше спроси у Путина, почему он думает о футболе, хоккее, об Украине, но не думает о собственном народе.

    0
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    Рейтинг: +1690

    Bozigit > bset 38 минут назад

    Ну ты слишком далеко зашел. Я могу еще дальше. Но думаю не стоит. Учитывая сегодняшние реалии жизни , вообще не удивлюсь если в финале сыграют сша и англия

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    Рейтинг: +1448

    Форвард 79 > Bozigit 24 минуты назад

    Пока думают, как к этому недоразумению к этой неоспоримой дерзости привлечь Россию)))

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    Рейтинг: +1448

    Форвард 79 58 минут назад

    Для Сербов Катар Швейцария Канада
    А для поляков Бразилия Германия Гана или Камерун
    Было бы очень не плохо

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран 1 час назад

    Кто попадет к Катару из первой корзины будет рад )))

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