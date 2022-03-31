Определился состав всех корзин при жеребьевке групп на ЧМ-2022

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ-2022 по обновленному рейтингу ФИФА.
Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;
Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;
Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;
Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.
- Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
- Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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Источник: Бомбардир.ру