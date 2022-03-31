Определился состав всех корзин при жеребьевке групп на ЧМ-2022

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ-2022 по обновленному рейтингу ФИФА.

Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции