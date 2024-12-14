Черчесов описал игру «Спартака» одним словом

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился впечатлениями от команд РПЛ.

– Кто сейчас нравится в РПЛ?

– Если брать последние игры, нравится «Спартак». Если брать начало сезона – «Зенит». Середина – «Краснодар». Ни один клуб не провел часть сезона стабильно. Бывают ямы, бывает, проседаешь. Проседать и попасть в яму – разные вещи. Ни одна команда в яму не упала, но просела.

Если брать сезон, у «Спартака» на два очка меньше, чем у «Зенита» и «Краснодара». Причем «Зенит» такие очки отдавал, которые отдавать нельзя. Вы помните последнее, а я помню, как они начинали. Но в последних матчах «Спартак» играет свежо.

У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.

Команда идет на 3-м месте.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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