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    Черчесов описал игру «Спартака» одним словом

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился впечатлениями от команд РПЛ.

    – Кто сейчас нравится в РПЛ?

    – Если брать последние игры, нравится «Спартак». Если брать начало сезона – «Зенит». Середина – «Краснодар». Ни один клуб не провел часть сезона стабильно. Бывают ямы, бывает, проседаешь. Проседать и попасть в яму – разные вещи. Ни одна команда в яму не упала, но просела.

    Если брать сезон, у «Спартака» на два очка меньше, чем у «Зенита» и «Краснодара». Причем «Зенит» такие очки отдавал, которые отдавать нельзя. Вы помните последнее, а я помню, как они начинали. Но в последних матчах «Спартак» играет свежо.

    • У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    СВЕЖО питание,но с....я с трудом.
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