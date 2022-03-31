Директор батумского «Динамо»: «Хвича не вернется в «Рубин». Он расторг контракт»

Спортивный директор батумского «Динамо» Владимир Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия заключил с грузинским клубом полноценный контракт.

– Как прошли переговоры по Кварацхелии?

– Его агент – мой старый друг. Он сказал, что есть возможность забрать Хвичу, и я сразу согласился. Мы подписали соглашение на два года и летом будет очень интересно. Он сам решит, где хочет играть.

Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и перешел в «Динамо» на правах свободного агента. Он не вернется в казанский клуб.

– Хочет ли Хвича перейти в «Наполи»?

– Это вопрос к нему и его агенту. Я был бы счастлив, если бы он перешел в такой престижный клуб, как «Наполи», но мы не контактировали с ними по этому вопросу.

Сообщалось, что грузин приостановил контракт с «Рубином» до лета.

Хавбек выступал за клуб с 2019 года.

Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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