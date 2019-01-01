Хвича и «Рубин» договорились о приостановке контракта

«Рубин» объявил о приостановке контракта с Хвичей Кварацхелией.

«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения. Мы благодарим Хвичу за проведeнное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона в одностороннем порядке.

Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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