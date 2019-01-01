Хвича и «Рубин» договорились о приостановке контракта

недолго продолжался бой
бежали робкие грузины
«Рубин» объявил о приостановке контракта с Хвичей Кварацхелией.
«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения. Мы благодарим Хвичу за проведeнное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона в одностороннем порядке.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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