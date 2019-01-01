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Хвича и «Рубин» договорились о приостановке контракта

«Рубин» объявил о приостановке контракта с Хвичей Кварацхелией.

«Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения. Мы благодарим Хвичу за проведeнное время в «Рубине» и желаем удачи!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона в одностороннем порядке.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: сайт «Рубина»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +797

    Беспонтий 1 час назад

    недолго продолжался бой
    бежали робкие грузины

    2
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    Рейтинг: +6963

    R_a_i_n 2 часа назад

    Я лучше буду смотреть на бестолкового Ломовицкого, чем на распиаренного бздуна.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11199

    BRO_football 2 часа назад

    Пхахахаха. Ещё вчера Рубин писал, что Хвича никуда не уходит.
    Ну да, действительно. Формально он никуда не ушёл, но и за Рубин играть больше не будет.

    0
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    Рейтинг: +12991

    Fusballer > BRO_football 41 минуту назад

    Не ушёл, а сбежал.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1670

    Bozigit 2 часа назад

    Правильное решение

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +860

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Сбежал грузин.

    0
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    Рейтинг: +9968

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Ой, как же так ? Вы же говорили , что это всё брехня...

    0
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    Рейтинг: +5758

    maygli 2 часа назад

    Сдулся.

    0
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