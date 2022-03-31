Непомнящий: «Дзюба однажды кричит мне: «Какого *** вы взяли в команду вот этого?»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеется над ними.

— Например?

— Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого *** вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него. Говорю: «Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе».

— Ого, он и в те годы был дерзким.

— Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится.

Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из «Спартака» и не все могут прыгнуть выше головы.

— Вам Дзюба дерзил?

— Мне никогда.

— Кого Дзюба подкалывал в «Томи?

— Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: «Ты старая кляча, старый пердун!» Все в таком духе.

— А что Климов отвечал?

— «Да ты сам вообще корявый!» Что-то такое.

Дзюба играл в «Томи» с 2009 по 2010-й год.

В этом сезоне форвард «Зенита» забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 31 матче.

Он не играет за сборную России с лета 2021 года.

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